Fallece un hombre de 39 años al volcar una carretilla elevadora en Vila-real (Castellón) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha fallecido después de quedar atrapado al volcar una carretilla elevadora en Vila-real, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Los hechos han ocurrido este martes, sobre las 12.00 horas, en una partida rural de Vila-real y hasta el lugar el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado a una unidad del SAMU. También se han desplazado efectivos del parque Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, han indicado ambos organismos.

Los bomberos han intervenido en el rescate del varón, que había quedado atrapado tras volcar con una carretilla elevadora en un camino rural.

Por su parte, el personal sanitario ha atendido al hombre, al que le han realizado las correspondientes maniobras RCP. Se ha conseguido estabilizar y se ha trasladado al Hospital de La Plana, ha señalado el CICU.

Sin embargo, sobre las 15.00 horas el varón ha fallecido en el centro hospitalario, han informado fuentes sanitarias.