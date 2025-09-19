Fallece un hombre de 40 años tras caerse de un patinete en Vinaròs (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

CASTELLÓ 19 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 40 años ha fallecido este jueves tras caerse de un patinete en la localidad castellonense de Vinaròs, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se produjo anoche en la avenida Leopoldo Querol de Vinaròs y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU.

El equipo médico realizó al hombre, de 40 años, maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.