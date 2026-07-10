Fallece un hombre de 75 años en la playa de la Malvarrosa

Archivo - Playa de la Malvarrosa en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha fallecido este viernes en la playa de la Malvarrosa, en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 10.40 horas de este viernes se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente. Por ello, se ha movilizado una unidad del SAMU.

Los servicios de socorrismo han iniciado la reanimación cardiopulmonar básica. A su llegada, el equipo médico del SAMU ha continuado con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero, lamentablemente, no ha habido respuesta y han confirmado el fallecimiento de un hombre de 75 años. La autopsia revelará las causas del ahogamiento, según las mismas fuentes.

El CICU asimismo recuerda que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.