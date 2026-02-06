Fallece un hombre de 76 años tras caerse desde el techo de una nave en Vinaròs (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

CASTELLÓ 6 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 76 años falleció este jueves tras caerse desde el techo de una nave en Vinaròs (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se produjo en la tarde de ayer. Tras recibir el aviso, el CICU movilizó hasta el lugar una unidad de SAMU.

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.