Fallece un hombre en un accidente entre varios vehículos en la V-21, en Albuixech

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha fallecido en un accidente entre varios vehículos en la V-21, en el término valenciano de Albuixech, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 6.50 euros, en la V-21, y hasta la zona se ha desplazado una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia de convencional.

Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de un hombre de 49 años y han asistido a otros cuatro heridos, uno de ellos dado de alta 'in situ'.

Otros dos heridos, de 59 y 62 años, presentaban politraumatismo y han sido trasladados al Hospital Clínico de Valencia. El restante, de 43 años, ha sido trasladado al Hospital La Fe de València por esguince cervical.

Como consecuencia del siniestro, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) han informado de que se ha tenido que cerrar el carril Bus-Vao de la V-21 y el carril derecho.