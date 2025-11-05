Fallece un joven tras caerle una parte de un camión en un taller de Morella (Castellón)

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Un joven ha fallecido este miércoles tras caerle una parte de un camión en un taller de Morella (Castellón), según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente se ha producido hacia las 15.20 horas, cuando desde un camión góndola polifuncional que se encontraba en el taller se ha desprendido una parte y ha aprisionado al hombre.

Efectivos del parque de bomberos de Els Ports están esperando la autorización de la Policía Judicial de la Guardia Civil para poder rescatar el cadáver.