Fallece el joven que fue atropellado por un turismo en Castelló el pasado domingo

CASTELLÓ 10 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El joven de 24 años que ingresó en el Hospital General de Castellón como consecuencia de las heridas que sufrió tras ser atropellado por un turismo el pasado domingo en Castelló ha fallecido, según han informado fuentes del centro sanitario.

El accidente se produjo a las 6.30 horas del domingo en la calle Fernando el Católico de Castelló.

El peatón fue asistido por un equipo médico del SAMU y tras ello fue trasladado al Hospital General de Castellón, donde ha permanecido ingresado hasta que ha fallecido.