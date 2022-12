Fallece Lorena Palau, directora de La Rambleta

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de La Rambleta, Lorena Palau, ha fallecido a la edad de los 47 años, según han confirmado fuentes próximas a su entorno. Palau (València, 1975) era licenciada de Economía por la Universitat de València y dirigía esta sala desde hace una década.

La concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, Maite Ibáñez, ha sido la primera en presentar sus condolencias por la muerte de Lorena Palau (València, 1975), con un comunicado en Facebook: "Conocí a Lorena al poco de llegar a la concejalía y desde el principio conectamos. Ví en ella a una gestora cultural profesional, volcada en programar calidad, en trabajar los públicos", recuerda.

"La ilusión siempre por delante, su amor por la cultura, por el teatro, por la música. Nuestro último encuentro fue hace unas semanas, en 'Una noche sin luna', el homenaje a Lorca con Juan Diego Botto. Lorena la volvía a programar y, con brillo en los ojos, me pedía que no me la perdiera. 'Inolvidable. Enhorabuena', fue mi mensaje al salir. Así fue su labor, como mujer y como gestora", relata la concejala.

Del mismo modo, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, en su cuenta de Twitter, también ha transmitido su pésame: "Nos ha dejado Lorena Palau. Una excelente gestora que estuvo 10 años al frente de La Rambleta. Defensora de los buenos proyectos. Gran profesional que contribuyó a construir la historia cultural de València".

Desde el mundo cultural también han tenido palabras de recuerdo. Así, el Palau de la Música, en un tuit, se ha mostrado "consternados por la súbita muerte" de Lorena Palau, de quien ha destacado que ha sido "una excelente gestora cultural" que "siempre nos transmitió su disposición para materializar las colaboraciones que hemos hecho con la Rambleta".