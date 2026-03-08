Fallece un motorista de 35 años en la A-70 tras caerse y ser arrollado por múltiples vehículos

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU.
Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 13:43
Seguir en

ALICANTE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha fallecido este domingo por la mañana tras sufrir una caída en su moto y ser arrollado por varios vehículos en la A-70 , a su paso por Sant Joan d'Alacant (Alicante).

El siniestro se ha producido entre los kilómetros 19 y 20 de la autovía de circunvalación de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras recibir el aviso del accidente, el CICU ha enviado a la zona una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press