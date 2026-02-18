Fallece un motorista de 71 años en la CV-715, en Bolulla

   ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 71 ha fallecido este miércoles en la CV-715, en el término municipal de Bolulla (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El CICU, tras el aviso, sobre las 12 horas, ha movilizado una unidad del SAMU, un helicóptero medicalizado y una unidad SVB.

   Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista, de 71 años, y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

