Fallece un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Paiporta

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo.
Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 26 junio 2026 18:31
Seguir en

   VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha fallecido en un accidente por alcance con un turismo en la CV-400, a la altura del municipio valenciano de Paiporta, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

   El suceso se produjo ayer jueves, sobre las 16.40 horas. El CICU desplazó una unidad del SAMU y una de SVB, cuyos servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre.

   Por otra parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press