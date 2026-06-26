Fallece un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Paiporta

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en un accidente por alcance con un turismo en la CV-400, a la altura del municipio valenciano de Paiporta, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El suceso se produjo ayer jueves, sobre las 16.40 horas. El CICU desplazó una unidad del SAMU y una de SVB, cuyos servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre.

Por otra parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.