Fallece una mujer al volcar su vehículo en la CV-825 en Monforte del Cid

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este miércoles al volcar su vehículo en la CV-825 en Monforte del Cid (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso del suceso ha entrado a los bomberos a las 7.55 horas. El siniestro se ha registrado por un posible choque frontal entre dos vehículos en la vía. Uno de los turismos ha volcado sobre el techo y ha quedado atrapada una mujer en su interior.

Hasta el lugar del accidente se han movilizado efectivos de la Policía Local de Monforte del Cid, bomberos del Consorcio del parque de Elda, del SAMU y de la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos han tenido que excarcelar a la joven atrapada en el vehículo volcado, que ha resultado fallecida, según ha informado el Consorcio.