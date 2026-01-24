Un hombre fallecido y 19 heridos en un incendio de una vivienda en València

Archivo - Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de València- BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y 19 personas han resultado heridas este sábado en un incendio en una vivienda de un edificio de la calle Joan Fuster, en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del fuego se ha notificado sobre las 9.30 horas y, hasta el lugar, se han movilizado una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional.

Como consecuencia del incendio, ha fallecido una persona y varias han sido trasladadas al Hospital La Fe y al Hospital General por inhalación leve de humo, según las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes municipales han informado de que Bomberos Valencia han controlado el incendio.

Los datos definitivos de los heridos del incendio, según el CICU, son un total de 19 peronas, de las cuales doce de ellas han sido atendidas y dadas de alta 'in situ'. Las siete restantes han sido trasladadas a hospitales por inhalación leve de humo.

Concretamente, un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos niños menores de 16 años han sido trasladados a La Fe; una mujer de 33 años y dos niños menores de 2 y 9 años han sido trasladados al General.