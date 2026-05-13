Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Silla

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 47 años falleció este martes por la tarde en un accidente laboral en una empresa de Silla (Valencia), según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Guardia Civil. El empleado sufrió una descarga eléctrica mientras cosía unos sacos, según publica Las Provincias.

Sobre las 18.00 horas de este martes entró un aviso en el CICU mediante el que se alertaba de que un trabajador había sufrido una electrocución en una empresa de Silla.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, de 47 años, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.