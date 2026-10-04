Fallecen dos personas en una playa de Guardamar del Segura

Playa dels Vivers, en la localidad alicantina de Guardamar del Segura. IMAGEN DE ARCHIVO. - COMUNITATVALENCIANA.COM

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas fallecieron este sábado en la playa dels Vivers, en la localidad alicantina de Guardamar del Segura, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias.

Según detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso entró a las 14.11 horas y hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y un Soporte Vital Básico.

A su llegada, les practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar pero, finalmente, ambos fallecieron. Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado el deceso de los bañistas.