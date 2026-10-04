Fallecen dos personas en una playa de Guardamar del Segura

Playa dels Vivers, en la localidad alicantina de Guardamar del Segura. IMAGEN DE ARCHIVO.
Playa dels Vivers, en la localidad alicantina de Guardamar del Segura. IMAGEN DE ARCHIVO. - COMUNITATVALENCIANA.COM
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 4 octubre 2026 16:07
Seguir en

   ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas fallecieron este sábado en la playa dels Vivers, en la localidad alicantina de Guardamar del Segura, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias.

   Según detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso entró a las 14.11 horas y hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y un Soporte Vital Básico.

   A su llegada, les practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar pero, finalmente, ambos fallecieron. Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado el deceso de los bañistas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press