Un fallecido y dos heridos en un accidente entre un coche y una moto en la N-332, en Alicante

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente entre un coche y una moto en la N-332, en el término de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar ayer, sobre las 15.15 horas, en el kilómetro 22 de la N-332 por causas que no han trascendido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron diferentes efectivos sanitarios que atendieron a un hombre de 46 años y a una mujer de 52, quienes fueron trasladados al Hospital de San Juan. Un hombre de 50 años falleció tras el siniestro.