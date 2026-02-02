Un fallecido y dos heridos en un accidente entre dos coches en la N-340, en Castellón

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente entre dos coches en la N-340, en el término municipal de Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso tuvo lugar anoche, sobre las 21 horas, cuando colisionar dos coches en la N-340. Hasta la zona se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVA de enfermería.

El equipo médico del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación a un hombre de 52 años pero no hubo respuesta y los sanitarios confirmaron su fallecimiento.

Por otro lado fue asistido un hombre de 27 años por politraumatismo y una mujer de 22 años por contusiones en una muñeca y ambos fueron trasladados al Hospital General de Castellón.