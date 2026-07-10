Un fallecido y dos heridos en un choque frontal entre dos coches en Ondara

Imagen del siniestro - CONSORCIO

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha fallecido y otros dos, ambos de 30, han resultado heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-332, en el término alicantino de Ondara.

El suceso se ha notificado sobre las 17.20 horas de este viernes y, hasta el lugar, se han movilizado una unidad del SAMU y una SVB.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital de Dénia, uno de ellos por politraumatismo y el otro por policontusiones, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Por su parte, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han intervenido en el suceso, al extraer de un vehículo accidentado a uno de los dos heridos.