Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Lliria (Valencia)

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha fallecido y una mujer de 41 ha resultado herida este domingo al sufrir un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en el término de Lliria (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 12.00 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado un helicóptero y una ambulancia SAMU.

El equipo médico ha asistido por politraumatismo a la mujer, que, posteriormente, ha sido trasladada en helicóptero al Hospital La Fe. Asimismo, han realizado las correspondientes maniobras de RCP y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.