La Fallera Mayor de València, recibida por el Arzobispo en la Basílica de la Virgen tras finalizar la Ofrenda

La Fallera Mayor de Valencia, recibida por el arzobispo en la Basílica de la Virgen tras finalizar la Ofrenda - V.GUTIÉRREZ / DELEGACIÓN MEDIOS ARZOBISPADO

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y su Corte de Honor fueron recibidas anoche por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, tras finalizar la primera jornada de la tradicional Ofrenda fallera.

Una vez en la Basílica, la Fallera Mayor y todas las falleras de su Corte realizaron la ofrenda de su ramo ante la imagen de la 'Mare de Déu' que preside el altar en un acto presidido por el arzobispo, en el que también estuvieron presentes el rector y el vicerrector, Melchor Seguí y Álvaro Almenar, respectivamente, ha detallado el Arzobispado en un comunicado.

Igualmente, el arzobispo recibió en la primera jornada de ofrenda, en la Basílica, a la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, y su Corte de Honor.

La tradicional Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados con motivo de las fiestas de Fallas 2026, ha reunido a más de 100.000 falleros.