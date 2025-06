Familiares de una asociación de víctimas de la dana pedirán a Mazón su dimisión en la reunión que le han propuesto

Salud mental, estado de las escuelas o aumento de violencia de género en la zona cero son posibles temas que hablarán con el 'president'

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de personas fallecidas en la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han pedido a la asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia que "transmita al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que, según su opinión, debería de presentar su dimisión" si finalmente se celebra la reunión que la entidad ha propuesto al jefe del Consell en uno de los municipios de la zona cero.

Así lo ha detallado el presidente de la asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, este domingo, en declaraciones a Europa Press Televisión, desde el municipio valenciano de Alfafar, uno de los más afectados por la barrancada. Lesaec ha subrayado que "transmitirá" la petición al 'president' porque "es la opinión de las familias".

El portavoz de la asociación de damnificados por la dana ha explicado que antes de la asamblea del viernes, en la que votaron si debían reunirse o no con Mazón, Lesaec llamó personalmente a algunos de los familiares de las víctimas para tener "una pequeña valoración" de ellos, en la que, además de "considerar que era algo válido y necesario, a pesar del dolor que llevan" le transmitieron que "debería de presentar su dimisión".

Finalmente, tras la asamblea, se decidió rescatar una carta que la entidad ya envió al jefe del Consell en marzo, en la que solicitaba "que acudiera a la zona cero" y, de este modo, "en vez de hacer la reunión en el Palau que sea en un edificio municipal de alguno de los municipios afectados", ha señalado.

"Hagamos la reunión allí, hagámosla una vez sepamos con seguridad que, efectivamente, estamos inscritos en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, que son nuestras cortes y además estamos hablando de la investigación de la dana", ha defendido.

Otra de las peticiones por parte de la asamblea es que las cámaras de los medios de comunicación estén presentes durante la reunión, aspecto que también ha comunicado al gabinete del presidente de la Generalitat.

Lesaec ha destacado que cuando habló con el gabinete remarcó que la asociación "no tiene nada en contra del Partido Popular, que es un partido como cualquier otro" y así "no malinterpretasen". Para la entidad, el problema es "la figura de Carlos Mazón", al que se ha referido, según la opinión de la asamblea, como "quien ignoró los avisos previos a la dana, no supo gestionar la dana, dijo que llegaba a una hora y luego llegó a otra y quien ha puesto a Salomé Pradas al frente del Cecopi".

"INTENTAMOS HACERNOS OÍR"

"Nosotros intentamos defender los intereses de todos los asociados, entre los cuales hay votantes del PP y de otros partidos. Somos simplemente una asociación de afectados, damnificados y víctimas que intentamos hacernos oír y que somos conscientes porque estamos en el terreno", ha reivindicado.

Sobre los avances que han logrado hasta ahora, Lesaec ha aseverado que "en algunos aspectos muy poco" y en otros "sí que se ha ido rápido" pero que, desde la asociación, no pensaban que llegarían a estar en Bruselas.

"La actitud, particularmente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sí que pensamos que iba a abrir caminos. Y así se ha producido. La pena es que hayamos tenido que ir a Bruselas para pedir que te atiendan aquí", ha sentenciado.

El presidente de la asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia ha valorado que "parece que no hay problema" sobre las peticiones de venir a la zona cero e incluir a las entidades de afectados y familiares de víctimas en las comisiones.

No obstante, ha indicado que "no terminan de ver" el requisito de las grabaciones de los medios de comunicación durante la reunión. "No se oponen a que haya prensa antes y después, pero no durante", ha señalado. "Pero es una decisión que tomó la asamblea y hay que respetarla, entonces ahora tenemos que ver cómo responde el presidente y, después, según la respuesta, pues nosotros valoraremos", ha dicho.

El portavoz ha recalcado que uno de los objetivos de la siguiente asamblea será "intentar mejorar la vida de todos los afectados", por lo que, si se produce la reunión, se sentarán para "valorar y decidir" qué le piden al jefe del Consell.

PETICIONES PARA MAZÓN

Entre las exigencias que "ya se han hablado" está la dimisión de Mazón, cuya petición ha incidido en que proviene de "los familiares y no los afectados, aunque muchos también lo piensan". "Para nosotros la opinión de nuestros familiares es muy importante, entonces ese va a ser un punto de a valorar", ha subrayado Lesaec, que ha resaltado que "evidentemente se le van a pedir explicaciones por muchas cosas que ha hecho".

También se hablará del problema de la salud mental, que es "uno de los problemas que está afectando directamente" y que ya comentaron con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien "dijo que es competencia autonómica", ha agregado. Asimismo, el estado de las infraestructuras de los centros sanitarios o escolares es otro de los temas centrales porque "deberían de estar en fase de derrocamiento".

"Ahora mismo todavía no se está avanzando, vemos las escuelas prácticamente igual que el día 29 de octubre y las familias tienen la preocupación de 'qué va a pasar con nuestros hijos al año que viene'", ha apostillado.

Otro de los problemas es "el aumento de violencia de género en las poblaciones afectadas por la dana", que Lesaec ha relacionado con "la saturación" de las oficinas de Servicios Sociales porque "los dispositivos no funcionan". Pero, según el portavoz, "lo más grave y lo que afecta a miles de afectados principalmente es el tema de los ascensores y los garajes, porque, constantemente, en estas poblaciones está el problema de que los coches aparcan por todos lados, ya que no tienen dónde hacerlo".

"Después hay un montón de pequeños subproblemas más escondidos, pero que están ahí. El comercio, en concreto las pymes, tienen todavía demasiados problemas, algunos de financiación, gestión de documentación, expedientes del consorcio que no están todavía cerrados o ayudas de la Generalitat que están vinculadas a esos expedientes y que no se pueden abrir", ha expuesto.

Asimismo, Lesaec ha denunciado que las poblaciones de Sot de Chera, Gestalgar o Bugarra, que son zonas afectadas por la dana, "no están en las comarcas de l'Horta Nord o Sud y por tanto sienten que nadie se acuerda de ellas".

"Esto va a ser una lucha larga", ha enfatizado. "Nuestro principal tema es el judicial. Nosotros hemos presentado una querella y estamos detrás de ella, que va a durar años. Por lo tanto, durante años vamos a estar ahí luchando", ha concluido.