Familias y docentes del CEIP García Lorca dormirán en el centro en una jornada "de lucha y convivencia"

Familias y docentes del CEIP Federico García Lorca de València llevarán a cabo este martes una "jornada de lucha y convencia" con el lema 'La situación de nuestro cole nos quita el sueño'. - AFA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Familias y docentes del CEIP Federico García Lorca de València llevarán a cabo este martes una "jornada de lucha y convivencia" en la que, con el lema 'La situación de nuestro cole nos quita el sueño', acamparán durante la noche en las instalaciones del centro para mostrar su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga y llamar la atención específicamente sobre sus necesidades.

Así lo ha explicado a Europa Press Lucía Moreno, integrante de la Junta del AFA del colegio, que subraya que esta acción simbólica se será una "demostración de la escuela pública hace comunidad".

De hecho, además de la 'acampada nocturna' y teniendo en cuenta que no todas las familias pueden quedarse a dormir, se han diseñado una serie de actividades abiertas para facilitar la participación.

A las 19.00 horas de hoy martes comenzarán los talleres y a las 20.00 horas se desarrollará una asamblea abierta, seguida de un 'sopar de germanor'.

Durante la noche, proyectarán una película para las personas que realicen la acampada y, ya por la mañana, desayunarán juntas antes de llevar a cabo una concentración a las 08.30 horas en la calle del Clariano.

Desde la asociación de madres y padres señalan que esta iniciativa "nace también como respuesta a los intentos de la Conselleria de Educación de enfrentar a familias y docentes durante el actual conflicto educativo". Desde el AFA del centro insisten en que las familias "están al lado de las maestras y profesores y comparten buena parte de las reivindicaciones planteadas por el colectivo docente".

La entidad denuncia que la situación del CEIP Federico García Lorca "refleja muchos de los problemas estructurales que sufre actualmente la educación pública valenciana".

En este sentido, explican que en Infantil "se han recortado dos maestras desde el curso pasado y que el centro ha estado más de dos meses sin profesora de música porque la Conselleria no cubre las bajas". También señalan que las bajas de corta duración continúan sin sustituirse y que las ratios elevadas "dificultan una atención adecuada al alumnado".

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Además, alertan de que "cada año hay menos recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales" y lamentan el estado de las infraestructuras del centro, donde "las aulas llegan a superar los 30 grados en junio y septiembre, los baños continúan igual desde la apertura de la escuela en 1987 y, en Infantil, los aseos están fuera de las aulas pese a la normativa vigente".

El centro tampoco dispone de ascensor, una situación que obliga a algunos alumnos con dificultades de movilidad a subir hasta dos pisos de escaleras, apuntan.

Durante esta acampada está previsto habilitar una caja de resistencia para apoyar económicamente al profesorado que está secundando la huelga educativa y acumulando descuentos salariales tras más de una semana de movilizaciones.

Finalmente, el AFA hace un llamamiento a otros centros y asociaciones de familias para que impulsen iniciativas similares y reclamen conjuntamente una escuela pública digna, con recursos suficientes y condiciones adecuadas tanto para el alumnado como para el profesorado.