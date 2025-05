Famílies pel Valencià afirma que en zonas castellanohablantes "no se ha respetado" la consulta lingüística

Exige una "rectificación inmediata" a la Conselleria de Educación

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Famílies pel Valencià asegura que ha detectado "irregularidades" en los grupos ofertados por la Conselleria de Educación para el próximo curso escolar 25-26, ya que "no se han seguido los criterios establecidos para la oferta según la lengua base --valenciano o castellano-- votada por las familias en la consulta".

En este sentido, aseguran que "se han abierto grupos en castellano a pesar de no cumplir con las exigencias marcadas en la Ley de Libertad Educativa mientras que no han hecho el mismo en las zonas valencianohablantes".

Así, el colectivo advierte, en un comunicado, que, "en las comarcas castellanohablantes, la Conselleria no ha respetado los resultados de la consulta y, en algunos casos, ha obviado el sentir mayoritario de las votaciones". Además, recuerda que en las zonas castellanohablantes "la normativa no contemplaba que se pudiera dar una victoria del valenciano y cuando esta se ha producido han reinterpretado la norma para acabar con la lengua en la escuela en esas comarcas".

En concreto, la asociación afirma que en algunos centros educativos de Buñol, Pedralba o Villar del Arzobispo "los grupos ofrecidos no se corresponden con los resultados".

Pone como ejemplo los dos centros públicos de Buñol: en el caso del CEIP San Luís denuncian que en 3.º de Primaria el resultado de la votación fue 83,33% de votos para el valenciano y 16,67% para el castellano y ahora la Conselleria ha ofrecido en 4.º de primaria un grupo en valenciano y un grupo en castellano; o en el caso del CEIP Cervantes también en 3.º de Primaria donde el resultado de la consulta fue 89,47% para el valenciano y 10,53% para el castellano y ahora la administración oferta un grupo en cada una de las lenguas.

Familíes pel Valencià sostiene que la ley marcaba que en centros con dos líneas si una de las dos lenguas conseguía el 75% o más de los votos, las dos líneas se tenían que ofrecer en la misma lengua. Por eso, se preguntan "cuáles han sido los criterios establecidos por la Conselleria de Educación para saltarse la ley y ofrecer ahora un grupo en castellano".

Más "sangrante" consideran desde la asociación los casos del CEIP Maestro Juan Bernia de Pedralba donde, a pesar de que el valenciano obtuvo más votos en 4.º de Primaria --con un 57,14%--, "solo se ha ofrecido un grupo en castellano en 5.º de Primaria para el curso 25-26"; y del CEIP Fabián y Fuero de Villar del Arzobispo donde se ha producido un caso parecido: en Infantil 4 años se impuso el valenciano con un 54,55% de los votos y "el único grupo ofrecido es en castellano".

Desde esta asociación califican de "anomalía democrática que en la comarca de los Serranos-, donde el valenciano fue la lengua más votada por las familias en la consulta con un 51% de los votos, la Conselleria solo ofrecerá 6 grupos en valenciano frente a los 68 en castellano".

En localidades como Alcublas, Aras de los Olmos o Bugarra --"donde el valenciano fue claramente la lengua más votada (74'07%,69'23% y 84%, respectivamente)", inciden-- "no se ha ofrecido ningún grupo en esta lengua".

Igualmente, reprochan que, mientras la Conselleria ha abierto grupos en castellano en estas zonas para garantizar la enseñanza en dicho idioma, "no ha hecho el mismo en las zonas valencianohablantes". Así, en diferentes centros educativos en localidades como Sant Vicent del Raspeig, Ibi, Alicante, Elche o València "no ha atendido la demanda de las familias que no podrán estudiar en valenciano a pesar de que los resultados de la consulta fueron muy ajustados".

La entidad cifra en 30 los centros dónde en algún curso el resultado ha sido de 75% para el castellano y 25% para el valenciano "y en ningún caso la Conselleria ha abierto una línea en valenciano para satisfacer la demanda de las familias que habían apostado por esta lengua".

Por ello, afean "la doble vara de medir de la Conselleria de Educación" y creen que "se demuestra que el verdadero objetivo que tenían en la consulta era acabar con el valenciano".

Famílies pel Valencià exige una "rectificación inmediata por parte de la Conselleria puesto que estos ejemplos demuestren que, como los resultados no fueron los que esperaban, han cambiado las reglas del juego para satisfacer sus intereses".

Finalmente, la asociación hace un llamamiento a las familias que matriculan durante estos próximas semanas a sus hijos e hijas en el 2.º ciclo de Infantil o en Bachillerato a marcar la casilla del valenciano. "Solo marcando el valenciano aseguramos que nuestros hijos e hijas puedan ser competentes lingüísticamente en la lengua propia del territorio valenciano", concluyen.