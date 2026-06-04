La Fe emplea por primera vez cirugía robótica para el reimplante de tejido ovárico

Cirugía robótica en La Fe - GVA

VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnica La Fe de València ha realizado sus primeras intervenciones de reimplante de corteza ovárica utilizando cirugía robótica, un procedimiento dirigido a restaurar la fertilidad en mujeres que han superado un cáncer, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta técnica se aplica a pacientes que, por la urgencia de iniciar quimioterapia o por ser prepúberes, no han podido vitrificar ovocitos y han tenido que decantarse por la criopreservación de tejido ovárico, han explicado las mismas fuentes.

La incorporación del sistema Da Vinci frente a la laparoscopia convencional "permite un manejo más preciso de fragmentos de tejido de apenas tres milímetros", han expuesto. La visión en 3D y el instrumental articulado "facilitan suturas más finas y un contacto más estrecho entre la corteza y la médula del ovario, lo que optimiza la revascularización del injerto, factor determinante para su supervivencia", han añadido.

Además, este abordaje permite que la paciente reciba el alta hospitalaria en menos de 24 horas, según ha explicado la especialista en Reproducción Humana, Obstetricia y Ginecología de La Fe, Patrocinio Polo.

La intervención requiere una sincronización estricta con el banco de tejidos para la descongelación y traslado de la muestra al quirófano, proceso que dura entre 75 y 90 minutos. Durante ese tiempo, el equipo quirúrgico prepara un lecho vascularizado en la pelvis de la paciente donde se suturará el tejido.

El Hospital La Fe, que ha realizado un total de 56 cirugías de reimplante con diversas técnicas hasta 2025, se sitúa con estos dos primeros casos entre los centros pioneros en el uso de robótica para esta indicación en España.

En la intervención participa una unidad multidisciplinar que integra a especialistas en Embriología, Reproducción Asistida, Oncología Ginecológica, Oncología Pediátrica, Anestesia, Laboratorio de Fecundación in Vitro y Centro de Tejidos de la Comunitat Valenciana. La intención de La Fe es consolidar esta tecnología en su práctica habitual.

"Estos primeros reimplantes de corteza ovárica mediante cirugía robótica sitúan a nuestro hospital entre los centros pioneros en España en aplicar esta tecnología para la preservación de la fertilidad. Gracias a este abordaje multidisciplinar que reduce el tiempo de recuperación a menos de un día, el hospital busca estandarizar el uso de la robótica para ofrecer una alternativa avanzada y segura que permita a las supervivientes de cáncer con deseo gestacional la posibilidad de ser madres", ha resumido el gerente de la agrupación sanitaria interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda.

El reimplante de corteza ovárica, según datos internacionales, tiene registrados más de 200 nacimientos sanos, con una tasa de nacidos vivos del 30% en gestaciones naturales y del 21% en casos de fecundación in vitro (FIV). El éxito depende directamente de la edad de la paciente en el momento de la congelación del tejido. Además, se debe estudiar cada caso clínico antes de proceder al reimplante.