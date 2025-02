La Fe, el IIS La Fe y el IVI investigan un biomaterial para fertilidad a partir de tejido ovárico descelularizado

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS) y la Fundación Instituto Valenciano de Infertilidad (Ivirma) investigan si es posible desarrollar un hidrogel a partir de ovarios obtenidos en el proceso de donación a los que se quitan todas las células e información genética, y utilizar ese gel como soporte natural para tratamientos reproductivos.

En concreto, se busca aumentar las posibilidades gestacionales de mujeres con insuficiencia ovárica precoz, o pacientes jóvenes con cáncer que quieran ser madres en el futuro, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tal y como han destacado la especialista del Hospital La Fe Mónica Romeu y la experta del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) Irene Cervelló especialistas en bioingeniería eliminan en el laboratorio todas las células del ovario donado, incluido el material genético, y preservan solo la matriz, el entorno donde viven esas células.

El resultado, como han explicado las investigadoras, es un hidrogel de matriz extracelular, desprovisto de la información genética de la donante, que se utiliza como andamiaje o nido donde hacer crecer 'in vitro' folículos u ovocitos inmaduros, es decir, las células reproductivas de las mujeres con problemas de fertilidad.

En el marco del proyecto de investigación, las células reproductivas se encapsulan en ese hidrogel que simula el ovario con el objetivo de que "se sientan en el entorno más natural posible y crezcan mejor".

La investigación, que arrancó hace un año, se encuentra en una fase inicial, aunque no se descarta su implementación posterior en pacientes. De hecho, podría sentar las bases para el desarrollo de hidrogeles inyectables, naturales o replicados de forma artificial en el laboratorio, con capacidad para restablecer los ciclos hormonales y, en definitiva, la fertilidad de pacientes con dificultades para concebir.

Además, en el caso de pacientes oncológicas utilizar hidrogeles que han sido descelularizados y carecen de información genética podría reducir el riesgo de reintroducción de células cancerígenas propias, como han coincidido en señalar las doctoras Romeu y Cervelló.

El proyecto de investigación 'Engineering the human ovary: decellularized ovarian hydrogels for in vitro follicle culture' se alargará hasta 2027 con el objetivo de estudiar un total de 30 donaciones (60 ovarios).

La coordinadora del programa de trasplantes de La Fe, Ana Tur, ha señalado que pueden ser donantes las mujeres fallecidas antes de los 50 años que hayan manifestado en vida su voluntad de donar o, si no hay instrucciones previas, cuyo entorno familiar autorice la donación.

Precisamente, a la "generosidad" de las donantes se ha referido el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y del departamento Valencia La Fe, José Luis Poveda: "El gesto altruista de estas mujeres brinda nuevas oportunidades para la investigación en el campo de la bioingeniería y la fertilidad. Por un lado, contribuye a la mejor comprensión de la generación del tejido ovárico y, por otro, la foliculogénesis 'in vitro' en un medio más amable podría mejorar los resultados de los tratamientos de fertilidad".