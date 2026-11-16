La Fe realiza por primera vez reconstrucciones laringotraqueales con cartílago de costilla en pacientes pediátricos

Reconstrucción en La Fe - GVA

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha realizado sus dos primeras reconstrucciones laringotraqueales de expansión con cartílago costal anterior y posterior en un adolescente de 14 años y una niña de cuatro años, unas intervenciones de "alta complejidad" destinadas a permitirles respirar sin soporte, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los dos pacientes sufrían una estenosis grave de la vía aérea, un estrechamiento que dificultaba seriamente la respiración y les obligaba a depender de una traqueotomía para poder respirar. Tras la intervención, el paciente adolescente ya ha podido prescindir de la traqueotomía y la niña se encuentra en proceso de decanulación. Su evolución es favorable y avanza de acuerdo con las características y necesidades de su enfermedad de base, han indicado las mismas fuentes.

En ambos casos, la cirugía, como ha explicado la cirujana pediátrica Mª Elena Carazo, ha consistido en ampliar la zona estrechada mediante injertos de cartílago extraído de las propias costillas del paciente: "Han de colocarse dos injertos, uno anterior y otro posterior, para reconstruir y ampliar la vía aérea. Esta técnica busca restablecer la función respiratoria y preservar las estructuras implicadas en la fonación, favoreciendo una mejor calidad de voz".

Este material, al ser autólogo, elimina el riesgo de rechazo y ofrece la rigidez necesaria para mantener abierta la vía aérea, además de adaptarse al crecimiento del organismo, ha aseverado.

Esta actuación, realizada con la colaboración del especialista del Hospital La Paz Carlos de La Torre, sitúa a La Fe entre los "pocos" centros españoles capacitados para abordar reconstrucciones traqueales complejas en pacientes pediátricos, han destacado desde la Generalitat.

CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD

"Se trata de una cirugía de alta complejidad que requiere de intubación prolongada, vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y protocolos individualizados de extubación. Su abordaje exige la coordinación de profesionales de Cirugía Pediátrica, Anestesia Infantil, Cuidados Intensivos pediátricos, Neumología Pediátrica, Otorrinolaringología y foniatría y logopedia", ha explicado la doctora Carazo.

En este contexto, el Comité de Vía Aérea Pediátrica desempeña un papel "fundamental" en la planificación de estrategias individualizadas y la coordinación entre especialidades, junto con la colaboración con centros nacionales de referencia para el abordaje de los casos más complejos.

La estenosis traqueal es una condición poco frecuente y en los casos más severos, como el abordado en La Fe, la cirugía constituye la única alternativa para restablecer una vía aérea funcional y aspirar a una vida sin dependencia de dispositivos respiratorios.