La Fe de València contará con un ciclotrón que producirá radiofármacos para los hospitales valencianos

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la construcción de un ciclotrón --un acelerador de partículas de uso médico-- en el Hospital La Fe de València para producir sus propios radiofármacos y, con ello, garantizar un suministro "estable y seguro" para los centros sanitarios valencianos. La instalación estará operativa en 2027 y situará a la Comunitat Valenciana "en la vanguardia de la medicina de precisión y en la investigación biomédica en España y Europa". "Así como suena", ha enfatizado.

De este modo lo ha detallado el jefe del Consell durante su intervención en el Debate de Política General este martes en Les Corts, en la que ha resaltado este "hito histórico para nuestra sanidad pública" que situará a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia". "Siempre digo que hay dos tipos de competencias: las sanitarias y el resto. Y sin hacer de menos otros ámbitos de la gestión gubernamental, creo que todos coincidimos que las políticas para la salud precisan de una atención", ha resaltado Mazón.

El 'president' de la Generalitat ha concretado que durante este curso se iniciarán los trámites para la construcción del ciclotrón, una instalación que estará operativa en 2027 y que permitirá "producir nuestros propios radiofármacos, garantizando un suministro estable y seguro para todos los hospitales valencianos". "Esto significa diagnósticos más rápidos, más fiables en nada menos que oncología, neurología, cardiología y tratamientos de vanguardia que mejorarán la vida de miles de pacientes", ha valorado.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que este proyecto "va más allá de la salud", puesto que será "un motor económico y científico, atraerá talento, investigación y colaboración con universidades, con empresas, generando empleo cualificado y oportunidades nuevas y mejores para nuestros jóvenes, incluidos los investigadores". "En la Comunitat Valenciana no nos conformamos con seguir el paso, queremos liderar, queremos innovar y queremos cuidar", ha aseverado.

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA Y SIP EN SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, el 'president' de la Generalitat también ha detallado que el área sanitaria València-Oeste será la primera en contar con la Historia Clínica Única que se extenderá al resto de departamentos progresivamente, lo que supondrá "un salto cualitativo histórico" en la atención sanitaria. "No estamos hablando de un proyecto a medio plazo, pues se pondrá en marcha a partir del próximo mes de octubre", ha concretado.

A su juicio, "en pleno siglo XXI no tenía sentido que nuestros centros de salud no estuvieran interconectados para facilitar tanto la labor de los facultativos como la atención a los pacientes". "Como no tiene sentido que la atención sanitaria y social sigan siendo compartimentos estancos", ha argumentado.

En este sentido, ha informado del inicio del proyecto para que la tarjeta SIP pueda ser utilizada también en los servicios sociales, una vez concluido "con éxito" un programa piloto realizado en Cocentaina (Valencia). De esta manera, por ejemplo, ha apuntado, "el médico tendrá acceso al grado de dependencia de una paciente y los servicios sociales podrán conocer el historial y características clínicas de la persona que deben atender". "Sentido común", ha resumido.