La Fe de València se convertirá en "ciudad oncológica" con los centros de protonterapia y de producción de radiofármacos

Recepción de los equipos de protonterapia en el Hospital La Fe, a 23 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital La Fe de València se convertirá en una "ciudad oncológica" gracias al centro de protonterapia, que estará conectado por el subsuelo con el servicio de Oncología Radioterápica, y con el centro de producción de radiofármacos. Precisamente, la Unidad de Protonterapia comenzará a funcionar antes de que termine 2027.

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios tras asistir este miércoles a la recepción de los equipos de protonterapia en el Hospital La Fe. Se trata de las dos piezas principales de dicho equipamiento, el Gantry y el Ciclotrón, fabricadas expresamente para València y financiadas por la Fundación Amancio Ortega.

Los primeros componentes para el desarrollo de la protonterapia en La Fe llegaron el pasado agosto. Ahora lo han hecho las dos piezas principales: el Gantry o máquina de protonterapia, una estructura giratoria de grandes dimensiones que permite dirigir el haz de protones hacia el tumor con precisión milimétrica, y el Ciclotrón o acelerador de protones, que genera y acelera los protones necesarios para el tratamiento.

Después de la instalación de las dos máquinas, que previsiblemente estará completada antes de final de año, se realizará el comisionado clínico. La previsión es poder atender a los primeros pacientes antes de que finalice 2027.

La Fundación Amancio Ortega ha financiado, con 29,04 millones de euros, el equipamiento de protonterapia, mientras que la Generalitat ha completado el proyecto con otros 21,5 millones de euros destinados al edificio, el búnker de protección radiológica, las instalaciones auxiliares, el mantenimiento y el personal necesario para ponerlo en marcha.

BÚNKER DE HORMIGÓN ARMADO

Las máquinas de protonterapia se han instalado en un edificio de más de 5.500 metros cuadrados situado junto a La Fe y que está conectado subterráneamente con el Servicio de Oncología Radioterápica del hospital. El complejo incluye un búnker de hormigón armado de unos 35 metros cuadrados y nueve metros de altura, consultas, salas de espera, zonas de preparación de pacientes, áreas de dosimetría y futuras instalaciones para un TAC de última generación.

El nuevo servicio requerirá de 39 profesionales adicionales, que se sumarán a los 61 especialistas con que cuenta en la actualidad el Servicio de Oncología Radioterápica del centro. La formación de estas personas está incluida en la financiación de la Fundación Amancio Ortega, con soporte y financiación complementaria de la Conselleria de Sanidad.

ATENDER UNOS 200 PACIENTES AL AÑO

Llorca ha agradecido a la Fundación Amancio Ortega por haber donado esta instalación de protonterapia, "que no es nada más ni nada menos que una instalación que va a salvar vidas, que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y que nos va a permitir a la Generalitat seguir apostando por la sanidad del futuro, por los avances y ponerlos a disposición de todos los valencianos".

El jefe del Consell ha indicado que en estos momentos se está terminando de construir el edificio donde se ubicará la citada máquina, "con el objetivo de que a final de año esté ya todo instalado y que al año que viene ya se puedan hacer las pruebas y también empezar a atender a pacientes que lo necesitan". La previsión, ha concretado, es que con esta instalación se puedan atender a unos 200 pacientes al año.

Llorca ha incidido en que la prontoterapia es una práctica sanitaria destinada sobre todo para los tratamientos oncológicos, especialmente para los de los niños. "Por lo tanto, las gracias son infinitas y prueba, entre otras cosas, que especialmente para la sanidad, la colaboración público-privada es vital", ha reivindicado.

"DEJAR A UN LADO LOS DOGMAS IDEOLÓGICOS"

Por ello, ha apostado por "dejar a un lado los dogmas ideológicos, las discusiones ideológicas y sustituirlas por soluciones". "Y lo que hoy estamos haciendo es solucionar conflictos que no servían para nada e invertir en lo que más importa en este mundo, que es la vida y la salud", ha defendido el dirigente autonómico.

En cualquier caso, Llorca ha avanzado que esta instalación servirá de "motivación" a la Generalitat para empezar a trabajar en "complementar" el actual solar pegado a La Fe con otros tratamientos, con la finalidad de convertir esta parte del centro hospitalario en una "ciudad oncológica que permita mejorar la vida de los ciudadanos, que eso es lo que nos corresponde a los que nos dedicamos a la actividad política". "Hoy es un paso muy importante", ha resaltado.

El 'president' de la Generalitat ha destacado también que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía que pone en marcha una instalación como este, "porque nos hemos dado prisa, porque no hay nada más urgente que mejorar la sanidad", ha incidido.

"Aquí se trabaja con mucha planificación, hay un plan, hay cosas que aún son mejorables, evidentemente que sí, no lo negaré, pero con planificación, con infraestructuras y con presupuesto eso lo vamos a convertir en una realidad y la realidad es que cada día cualquier paciente en la Comunitat tiene que esperar menos para ser atendido y que su atención sea con la calidad que merecen", ha señalado.

Asimismo, Llorca ha valorado que, con este centro, "abrimos la puerta para que otras comunidades autónomas vengan aquí". "La salud no tiene fronteras, la vida de las personas no tiene ninguna frontera", ha reivindicado, a la vez que ha garantizado que este sistema estará "a disposición de todos los pacientes valencianos, pero también, por supuesto, vamos a coordinarnos con las demás autonomías, como hemos hecho siempre en materia sanitaria, para que aquellas zonas que están alrededor de la Comunitat Valenciana y no tienen este tratamiento puedan también acudir aquí".