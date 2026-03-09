Sin fecha para la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP de Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha asegurado este lunes que "no" sabe la fecha en la que se iniciará la comisión del Ayuntamiento tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en Playa de San Juan, y que ya está investigando un juzgado. El primer edil ha resaltado que la intención es que este órgano se reúna "lo más rápidamente posible".

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, antes de una la reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla.

El primer edil alicantino se ha expresado en la misma línea que el vicealcalde Manuel Villar, quien el pasado martes, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, afirmó que "muy probablemente" esta semana se podría celebrar, al menos, la sesión constitutiva de la comisión y que se estaba a la espera de concluir expedientes "reservados".

Por otro lado, Barcala ha aseverado que Antonio Peral continuará como concejal de Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez, que dejó el cargo después de conocerse que es beneficiaria de una VPP en Les Naus.

A preguntas de los periodistas, el alcalde no ha desvelado las competencias del nuevo edil que se incorporará al grupo municipal 'popular' próximamente, aunque ha afirmado que sí las tiene decididas.