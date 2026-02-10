Feijóo defiende que el PP ganó "claramente" en Extremadura y Aragón: "Una cosa es quedar el primero y otra el tercero"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en la asamblea anual de AVE - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el Partido Popular ganó "claramente" tanto en las elecciones extremeñas como en las aragonesas y, aunque ha reconocido que "Vox ha mejorado notablemente sus resultados", considera que "conviene recordar que una cosa es quedar el primero y otra el tercero".

Además, ha vuelto a prevenir contra el "voto de enfado". "El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar porque va a producir más cabreo si no se traduce en solucionar los problemas", ha avisado.

Así lo ha manifestado durante su participación en un diálogo en la asamblea anual de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), preguntado por si los resultados de los comicios aragoneses del pasado domingo son extrapolables al resto de comunidades autónomas.

Feijóo ha subrayado que "el PP ha ganado y con mucha más diferencia sobre el segundo que antes", sobre un PSOE que "se ha hundido", por lo que se ha mostrado "razonablemente satisfecho" aunque "a todo el mundo le gustaría tener más" votos. En cualquier caso, ha resaltado que "el Partido Popular ha vuelto a revalidar unas mayorías muy complicadas" con el 34% de votos obtenidos por su formación en Aragón.

"Las urnas han dicho claramente que Azcón continúe como presidente y que el PP lidere el gobierno de Aragón", ha recalcado, y ha señalado que es un resultado "muy similar al de Extremadura". En su opinión, estas últimas citas electorales demuestran que "la gente quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta".

(((Seguirá ampliación)))

