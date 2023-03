Feijóo dice que cada vez que visita la Comunitat se "reafirma" y presagia que el PP está "muy cerca" de gobernar

Promete que la Dama de Elche regresará a la ciudad si los informes técnicos "lo permiten"



ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que cada vez que visita la Comunitat Valenciana se "reafirma" con "seguridad" de que su formación está "muy cerca" de gobernar la autonomía y arrebatar el Ejecutivo al socialista Ximo Puig y, con ello, ofrecer "un gobierno mejor" y estar a su vez "más cerca" de hacerlo también en España.

En su intervención durante un acto del partido en Elche (Alicante) este viernes, Feijóo ha subrayado que ha presenciado y protagonizado "muchas" campañas electorales en Galicia y ha explicado que en cada una de ellas "notaba, en función de cómo iba el mitin, si íbamos a sacar o no mayoría absoluta".

Ahora, desde la localidad ilicitana, ha augurado que el PP está "muy cerca" de gobernar la Comunitat Valenciana y, con ello, de ofrecer "un gobierno mejor" a su ciudadanía, con lo que, a su vez, los 'populares' estarían "más cerca" de hacerlo también a toda España. "Iremos más rápido, haremos mejor las cosas, trataremos mejor a la gente, nos daremos la mano y nos pondremos a trabajar", ha prometido.

Para ello, ha emplazado a todos los dirigentes y militantes a "trabajar sin descanso, más que los demás juntos, que todos nuestros rivales", y a hacerlo "no solo con espíritu de ganar, sino con la ilusión de servir, sabiendo que, si gobernamos, al día siguiente empezaremos a sentir la dificultad de resolver los problemas, pero también la ilusión de ser útiles".

Feijóo ha reconocido que es "un honor volver" cada vez a la Comunitat Valenciana, donde ha reconocido que "cada día" se siente "mejor" y que es una región que desea visitar "muchas más veces". En este sentido, ha subrayado que no visita esta autonomía para que los afiliados de su partido le "saluden", sino que acude para "hablar con toda la gente que está en la calle".

El presidente del PP ha defendido que su partido "nunca pide nada y siempre está, a las duras y a las maduras", y ha reivindicado al respecto que, "cada vez que España ha pasado problemas, se ha llamado al PP al gobierno para solucionarlos". "Y dejó el gobierno mejor que cuando llegó", ha recalcado.

Desde el PP esperan arrebatar el Ejecutivo regional al socialista Ximo Puig, al que Feijóo se ha dirigido durante su intervención para ironizar que le "entiende" porque "habla poco de política nacional". "Lo comprendo, su yo fuera --president de la Generalitat-- no hablaría nada y no invitaría a Sánchez a un solo mitin, no lo haría jamás", ha asegurado.

En este sentido, ha manifestado que la Comunitat Valenciana "no se merece cuatro años más" de gobiernos de izquierda y ha advertido de que la región "no es un trofeo electoral para exhibir en Madrid ni el satélite de Cataluña", sino que "merece respeto".

Por ello, ha prometido que en caso de que sea presidente del Gobierno no visitará la Comunitat Valenciana "para presumir de ningún balance de un gobierno si no se supera antes la discriminación que sufre por la financiación autonómica" o no se ha alcanzado un pacto del agua con "diálogo" entre las comunidades autónomas y "desde el consenso y el rigor".

Finalmente, también ha prometido que la Dama de Elche regresará a la ciudad "si los informes técnicos lo permiten". "Creo que no es más que hacer justicia", ha indicado.

"MOTOR FUNDAMENTAL"

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que para que "el avión de España despegue" necesita "a toda España y a un motor fundamental como la Comunitat Valenciana". "La gente vuelve a pasarlo mal y tenemos un doble castigo con los gobiernos de Sánchez y Puig, que son los más caros de la historia. Puig ha incautado de más 2.000 millones de euros con la presión fiscal que tenemos en la Comunitat", ha denunciado.

El líder 'popular' valenciano ha señalado que "el cambio" en la Comunitat tiene "el compromiso del PPCV de rebajar los impuestos a todo el mundo". "Y lo haremos para levantar la persiana y que haya actividad económica y que efectivamente podamos garantizar la sanidad, la educación y los servicios públicos", ha expuesto.

Mazón ha insistido en su propuesta de "bajar los impuestos a todo el mundo" y ha subrayado su intención de "rehuir de esa guerra de ricos y pobres, porque el enemigo no es la riqueza, sino la pobreza". "Esto va de aliviar a la gente, que puedan mantener sus negocios y levantar las persianas", ha recalcado.

El presidente del PPCV ha asegurado que "no hay derecho" a que Elche "no tenga cubiertas sus necesidades", ante lo que se ha comprometido a "que las tenga", como el tranvía urbano. "En Elche se cree o no y hay que invertir, hay que destacar su importancia industrial y potencial", ha señalado Mazón, que también se ha referido a una vuelta de la Dama de Elche a la ciudad.

"Solo pido que el Gobierno de España nos enseñe los informes por los que dicen que la Dama no puede venir a Elche. Y solo pido que reciban el informe que estamos preparando para que puedan estudiar si es posible la vuelta de la Dama", ha exigido.

"Al futuro presidente del Gobierno le daremos un informe que diga que si hemos sido capaces de traer a los guerreros de Xian desde 2.000 kilómetros, la Dama no puede ser menos. Hay que hacer justicia con Elche", ha añadido.

"Elche y Alicante irán de la mano y eso será bueno para la provincia de Alicante y extraordinariamente bueno para el gran motor de la Comunitat Valenciana que es el que necesita España", ha concluido.