Feijóo participará la próxima semana en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en la sede en el Hotel SH, a 21 de julio de 2022 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará el próximo martes 10 de febrero en un diálogo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El encuentro anual de la organización empresarial tendrá lugar el próximo martes, a partir de las 11.45 horas, en el recinto multiusos Roig Arena de València.

Tras la recepción, a las 12.15 horas presentarán el 'Barómetro del empresario 2026' el director adjunto de Investigación del Ivie, Joaquín Maudos, y el presidente y fundador de GAD3, Narciso Michavila.

Media hora después tendrá lugar una ponencia de la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, también profesora visitante de la Universidad de Georgetown.

A las 13.15 horas está programado el diálogo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la asamblea del año pasado lo protagonizó el expresidente del Gobierno Felipe González.

Clausurarán la asamblea general el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a las 13.45 horas.