Félix Sabroso, premio Luna de València: "El cine es mi amante infiel, a veces está conmigo y otras me abandona"

Felix Sabroso, Premio Luna de Valencia. - DANIEL GARCIA-SALA

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Félix Sabroso, que recibirá este viernes el premio Luna de València de Cinema Jove, ha reflexionado este viernes sobre el momento "feliz" que vive con la serie 'Furia' y sobre sus vivencias personales a lo largo de tres décadas de trayectoria. Un recorrido vital en el que su escritura ha transitado por pantallas y escenarios, entre el drama y el humor.

"El cine, evidentemente, es mi amante infiel, porque a veces está conmigo y otras veces me abandona porque levantar proyectos cinematográficos no es sencillo", ha explicado el creador en un encuentro con el público conducido por la directora de Cinema Jove, María Albiñana.

Félix Sabroso ha desarrollado gran parte de su carrera desde sus inicios junto a Dunia Ayaso, hasta el fallecimiento en 2014 de la cineasta, con quien firmó comedias como 'Fea', 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí' o 'El grito en el cielo'. Posteriormente dieron el salto a la televisión con la sitcom 'Quítate tú pa' ponerme yo'. En televisión ha creado y dirigido series como 'Mujeres', 'Mentiras pasajeras' y 'Furia', actualmente en su segunda temporada.

Su filmografía como guionista y director incluye largometrajes como 'Descongélate', 'Los años desnudos', 'La isla interior' y 'El tiempo de los monstruos'. Además, es autor y director de numerosos éxitos teatrales, como 'La gran depresión', 'Desatadas' o 'La última tournée', con presencia en países de Europa y América.

Sabroso ha recordado que, precisamente, la primera vez que estrenó una película ante el público y recibió un premio fue en la Mostra de València en el año 1996, por lo que para él tiene "mucho significado" recibir un reconocimiento a toda su carrera en la misma ciudad 30 años después.

También ha rememorado su trabajo con Dunia Ayaso, su pareja artística y sentimental hasta su fallecimiento en 2014. "Mi cine está marcado por mi trabajo junto a ella. De hecho mi trayectoria en solitario es más breve que la compartida. Dunia está muy latente en mi vida".

"MANTENGO INTACTO EL ENTUSIASMO"

En los últimos años, su firma ha estado detrás de varios hitos de la ficción estatal. En 2022 formó parte del equipo de guionistas de la aclamada serie 'Veneno', creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo para atresplayer, y asumió la dirección y producción ejecutiva de la serie 'Mentiras pasajeras', producida nuevamente por El Deseo. Su éxito más reciente es la serie 'Furia', creada y dirigida para HBO Max.

Así, la Luna de València le encuentra viviendo "un buen momento, porque mantengo intacto el entusiasmo de las primeras veces pero me he permitido el ensayo y error para afinar el resultado". "No he querido que mi cine se parezca a mí todo el rato, sino que le he otorgado a cada película lo que necesitaba y por eso me han salido películas como 'La Isla Interior' o 'Perdona Bonita', que son muy diferentes", ha afirmado.

En este momento, "se han amalgamado todos los estilos, mi forma de mirar al humano, mi forma de mirar el mundo, la sátira y el humor como herramienta", ha destacado.

El director ha insistido en que su motivación principal es descodificar las pasiones del ser humano, sin importar los formatos: "Me merece mucha curiosidad la naturaleza humana, sus comportamientos, miedos y contradicciones. El formato es secundario, lo fundamental es contar historias".

"Para poder hacer las películas que he querido hacer, me han pasado años entre una y otra, y eso me ha invitado a escribir y dirigir teatro y televisión. A veces he llegado a esos otros formatos por necesidad, porque luego soy muy gastón también, me gusta vivir. Pero luego me he enamorado también de la ficción por entregas", ha explicado.

Precisamente por cómo cuesta sacar adelante proyectos, Félix Sabroso ha asegurado que él es un director "muy contento en el set". "Le dedico muchos años de mi vida a proyectos y cuando ya por fin estoy en set tengo una sensación de agradecimiento cuando veo alrededor de mí a cien personas apostando por mis sueños. Me genera un agradecimiento y un sentimiento de culpa porque esta gente está 12 horas diarias pringando por lo que yo quiero contar", ha añadido.

'FURIA'

Tras terminar de filmar la tercera temporada de 'Furia', ha señalado: "Es una serie que siempre pensé que nunca estaría sosteniendo de una temporada a otra en un proyecto porque no forma parte de mi naturaleza. He elegido este oficio para cambiar todo el rato. Pero es que furia cambia todo el rato".

El creador ha destacado que en la actualidad "hay tantísimas series que deben distinguirse las unas de las otras y eso te permite contar cosas con mucha libertad". En ese sentido, 'Furia' es una de sus "obras más libres y más arriesgadas". "Paradójicamente es una serie que estoy haciendo para una plataforma global y, sin embargo, tiene un discurso más arriesgado", ha comentado.

Actualmente, se encuentra inmerso en la posproducción de la segunda temporada de esta producción, que contará con un reparto encabezado por Carmen Maura, Maribel Verdú, Ana Mena, María León, Cecilia Suárez y Clara Sans, junto a Ana Torrent y Claudia Salas, que ya aparecieron en la primera.

Esta segunda entrega, ha descrito, se articula en torno "a la sensación de que la vida está para ser expuesta y que todo es susceptible de convertirse en lucrativo negocio de espectáculo".

El 'showrunner' ha avanzado que ya se encuentra escribiendo una tercera temporada, donde de nuevo cederá el protagonismo a un grupo de mujeres. "En el audiovisual reciente los papeles para mayores de 40 años son como criadoras, cuidadoras y dadoras de amor, pero no se representa al género femenino en la primera fila de combate de los cambios sociales y de las pulsiones humanas", ha criticado.

En contraste, ha definido a las mujeres de 'Furia' como "de armas tomar, independientes y luchadoras", pero también son "crueles" y tienen "grietas humanas". A través de sus peripecias, Sabroso trata de contar "la decadencia de un sistema y la crueldad de una sociedad donde los intereses creados están por encima de los afectos".

ÉXITOS Y FRACASOS

Sabroso ha profundizado a lo largo de la charla en los dos extremos que ha habitado en su profesión, el éxito y el fracaso, ambos paralizantes. "Cuando algo no ha salido bien, lo he aparcado y me he puesto automáticamente en otro proyecto. Yo le he sacado mucho partido al fracaso, porque he reconducido y he dado pasos nuevos. No he abandonado nunca, pero no es por un acto de valentía, sino porque no tenía otra opción".

El cineasta se ha mostrado "muy a favor del reconocimiento, pero muy en contra de que los creadores tengamos que ser continuamente agasajados y premiados, porque hay un montón de gente en mi equipo trabajando a destajo, que no tiene reconocimiento y que está dando su alma por el proyecto y además ganando menos dinero que tú".

Sobre qué consejo le daría a los nuevos cineastas, les ha instado a la rebeldía y mantener en estado puro su interés por hacer cine y a no ceder al algoritmo que imponen las plataformas porque eso es "la muerte de la cultura": "Tenemos que conseguir que nazcan Fellinis y Bertoluccis, grandes cineastas con una voz propia y esto es lo más complicado para una generación educada para la adaptación y la facilidad".