Félix Sabroso, premio Luna de València de Cinema Jove

Archivo - El director de cine Félix Sabroso, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 41 edición del festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana, Cinema Jove, otorga este año el premio Luna de València al director de cine español Félix Sabroso, a quien ha destacado por haber sabido "reinventarse sin perder su esencia" durante toda su trayectoria: "Es muy buen ejemplo para las nuevas generaciones porque en la carrera del cineasta es muy difícil mantenerse".

Así lo ha anunciado este miércoles la directora del festival, María Albiñana, en una rueda de prensa en la que ha contado con la presencia del nuevo director general de cultura, Ignacio Prieto, y del director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar, y el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

Albiñana ha destacado que Félix Sabroso es un director y guionista "en constante evolución entre formatos, de cine más independiente a televisión, de largometrajes a las series, incluso teatro", lo cual lo ha convertido en "un cineasta muy completo".

"Cinema Jove tiene cuatro secciones oficiales desde hace ya 11 años entonces el premio Luna de València tiene que reconocer un tránsito de esas cuatro, tiene que mostrar esas cuatro secciones oficiales, y Félix Sabroso, en mi opinión, es el ejemplo perfecto", ha sostenido.

En esta línea, la directora ha señalado que este galardón tiene que servir como "faro" para "esos jóvenes cineastas que llegan" y que el cineasta canario reúne las característica para serlo ya que, durante su trayectoria, "ha sabido reinventarse sin perder su esencia", algo que, a su juicio, es "muy difícil".

"Él empieza con la pareja creativa de Dunia Ayaso y, en el momento que fallece, él cómo se reinventa pero sin perder esa esencia. Siempre se le reconoce, es muy reconocible ese transitar entre la comedia y el drama más desgarrador, ese punto de vista social, familiar", ha apuntado.

"SABERSE MANTENER ES SÚPER DIFÍCIL"

Y, ha agregado: "Creo que es un muy buen ejemplo para las nuevas generaciones porque la carrera del cineasta en la industria es muy difícil mantenerse y hay que saber reinventarse y no tiene más éxito quien llega antes sino quien se sabe mantener, y saberse mantener es súper difícil".

Tras formarse como guionista entre Madrid y Nueva York, Sabroso inició su andadura profesional en Televisión Española escribiendo para diversos formatos de entretenimiento. Su salto a la dirección y al guion cinematográficos se produjo en 1996 con la comedia 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí', desarrollada en tándem con Dunia Ayaso, su pareja artística y sentimental hasta su fallecimiento en 2014.

Su carrera se afianzó en 1998 con el largometraje 'El grito en el cielo' y su primera incursión en la comedia de situación televisiva, 'Quítate tú pa' ponerme yo'. Desde entonces, Sabroso ha sabido simultanear la producción cinematográfica con una sólida línea de trabajo en la pequeña pantalla, donde ha desarrollado tanto programas de entretenimiento como productos de ficción de gran calado.

A lo largo de su prolífica trayectoria, el cineasta ha seguido encadenando largometrajes de gran calado crítico y comercial como 'Los años desnudos' (2008), 'La isla interior' (2009) y 'El tiempo de los monstruos' (2015), que han recorrido festivales internacionales.

En los últimos años, su firma ha estado detrás de varios hitos de la ficción estatal. En 2022 formó parte del equipo de guionistas de la aclamada serie 'Veneno', creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo para atresplayer, y asumió la dirección y producción ejecutiva de la serie 'Mentiras pasajeras', producida nuevamente por El Deseo.

Su éxito más reciente es la serie 'Furia', creada y dirigida para HBO Max, cuyo estreno global el pasado año concitó el aplauso unánime de la crítica internacional en cabeceras de la talla de The New York Times, la revista Time y destacados medios de Francia, México y Argentina.

"PROYECCIÓN INTERNACIONAL"

Igualmente, la directora del certamen ha anunciado que el premio Un futuro de cine será para la actriz Priscilla Delgado, de la que ha destacado "su capacidad para profundizar en los personajes y dotarlos de una identidad propia".

"Desde el festival apoyamos no solo su talento, sino también su crecimiento, su formación y su proyección internacional, con la convicción de que seguirá dejando huella más allá de nuestras fronteras", ha indicado.

Nacida en Puerto Rico y criada en España, la actriz inició su carrera interpretativa a una edad muy temprana. El público general la descubrió en la serie 'Los protegidos' (2010), papel que le otorgó popularidad y le sirvió de trampolín para trabajar bajo las órdenes de Pedro Almodóvar en la película 'Julieta' (2016).

Su proyección en otros países se consolidó de manera definitiva con su participación en la serie estadounidense 'A League of Their Own' (2022). En la actualidad, la actriz destaca como una de las grandes revelaciones de la tercera y última temporada de la serie 'Euphoria', al sumarse al elenco de jóvenes actores consolidados de esta gran cantera de la ficción contemporánea facturada por Sam Levinson para HBO Max.

CAMPUS DE VERANO DE LA ACADEMIA DE CINE

Entre las novedades de la edición, Albiñana ha dado a conocer la alianza de actividades conjuntas con el Campus de Verano de la Academia de Cine, una iniciativa que desde 2023 se celebra en la capital del Turia organizada en colaboración con Netflix y con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia.

Al coincidir en fechas con Cinema Jove, ambos espacios suman sinergias a través de una proyección especial y de la grabación de un podcast.

Así, el lunes 22 de junio, se llevará a cabo la proyección especial en la Filmoteca de 'Yo no moriré de amor', el debut en la dirección de Marta Matute, que junto al director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, compartirá un coloquio al término de la proyección.

Esta ópera prima llega avalada por su palmarés en el reciente Festival de Málaga, donde se alzó con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, la Biznaga de Plata a la mejor actriz para Júlia Mascort, la Biznaga de Plata al mejor actor de reparto para Tomás del Estal, y el Premio Feroz Puerta Oscura.

'Yo no moriré de amor' nació en la segunda edición de las Residencias de la Academia de Cine, lo que la convierte en un modelo ejemplar del largo y exitoso recorrido que puede realizar un proyecto audiovisual desde su fase de desarrollo hasta su estreno en salas.

Por otra parte, el viernes 26 de junio, en la Fnac, se llevará a cabo la grabación en directo de un episodio del podcast del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) titulado '¡Corten! Descodificando la ficción'.

Este especial, presentado por Jorge Gonzalo (ODA) y Jesús Blanquiño (Podium Podcast), abordará la representación de los cuerpos no normativos en las narrativas de la ficción actual, lo que consolidará a Cinema Jove y al Campus de Verano de la Academia de Cine como espacios para el debate y la construcción del futuro de nuestra industria.