La Feria del Automóvil de València apuesta para diciembre por un nuevo formato de tres días para maximizar ventas

Automóvil - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Automóvil de València ya ha fijado las fechas de su próxima edición, que se celebrará finalmente del 4 al 6 de diciembre de 2026 en Feria Valencia. La que será la vigesimoctava edición del certamen llegará con un formato "renovado" y "especialmente orientado a potenciar los resultados comerciales de marcas y concesionarios participantes", según ha informado la organización en un comunicado.

La principal novedad será la concentración de la feria en tres jornadas, de viernes a domingo, coincidiendo íntegramente con los días de mayor capacidad de compra y afluencia de visitantes. "El objetivo es concentrar el potencial comercial del evento en un único fin de semana y generar un entorno más eficiente para la actividad de ventas", han apuntado las mismas fuentes.

La nueva configuración responde a la voluntad de la organización de optimizar la rentabilidad de la participación de las firmas expositoras, "favoreciendo una mayor intensidad comercial durante toda la celebración y una mejor gestión de recursos humanos y operativos por parte de concesionarios y marcas", han subrayado.

Además, la feria ampliará su horario de apertura hasta las 20 horas, manteniendo una actividad ininterrumpida entre las 10 y las 20 horas. Esta medida permitirá incrementar el tiempo efectivo de atención al cliente, facilitar las visitas fuera del horario laboral y ampliar las oportunidades de cierre de operaciones.

La edición de 2026 dará continuidad asimismo a la apuesta iniciada el pasado año por incorporar una oferta específica de vehículo comercial e industrial, "una iniciativa que obtuvo una excelente respuesta tanto por parte de las marcas participantes como del público profesional y empresarial", han apuntado las mismas fuentes.