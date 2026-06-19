La Feria de Julio 2026 ofrece cerca de 300 actividades y asegura presencia en barrios y pedanías de València

La concejala de Fiestas y Tradiciones en València, Mónica Gil (c); el edil de Fallas en la ciudad, Santiago Ballester (d), y el diseñador gráfico Javier Valiente (i) en la presentación de la Feria de Julio 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Julio 2026 de la ciudad de València ofrecerá cerca de 300 actividades culturales, musicales y de ocio para todos los públicos durante su desarrollo, entre los días 1 y 26 del próximo mes, y asegura su presencia en distintos barrios y pedanías de la capital valenciana.

Así lo ha indicado este viernes la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar este evento junto al edil de Fallas, Santiago Ballester, y el autor de los carteles de esta edición: el diseñador gráfico Javier Valiente.

En esta edición se recupera "el nombre con el que popularmente se conoce esta celebración", el de Feria de Julio. "Se trata de recuperar una denominación profundamente arraigada en la ciudad y que forma parte de la manera natural en la que los valencianos se refieren" a este evento "desde hace generaciones", ha apuntado Ballester.

"La histórica celebración valenciana, cuyos orígenes se remontan a 1871, volverá a convertir las calles, plazas, barrios y pedanías de València en un gran escenario al aire libre hasta culminar, como marca la tradición, con la Batalla de Flores", ha manifestado Gil.

La imagen de la edición de este año se muestra a través de distintos carteles que aluden y muestran de manera separada las principales citas de su programación: la Gran Nit, los Conciertos de Viveros, la Batalla de Flores, los fuegos artificiales y la propia feria. Todas estas ilustraciones están inspiradas en "la luna de València". Su autor la convierte en "un gran ojo que observa la ciudad" y que "acompaña el desarrollo" de toda la programación.

Mónica Gil ha detallado que la feria de este año arrancará el 1 de julio con el espectáculo 'OR, xata!', "una ensoñación músico-sinfónica que realizará un recorrido por los 155 años de historia" de esta cita y que "transformará la Plaza del Ayuntamiento en un gran escenario cultural".

La edil ha destacado, asimismo, la apuesta que este año se ha seguido haciendo por "la descentralización de las actividades", para llegar a toda la capital valenciana. Ha concretado que la programación se extenderá a Orriols, Sant Pau, Russafa, Cabanyal, Zaidía, entorno del Mercado Central, Ayora, Mercado de Colón, Plaza del Pilar, Santa María Micaela, Hort de Senabre, Plaza del Ayuntamiento, Quatre Carreres y la Plaza del Tribunal de las Aguas, en la zona marítima. Asimismo, mantendrá su presencia en las pedanías de El Saler, Benimàmet, Pinedo, Carpesa y Castellar.

"EVENTO CENTRAL"

La titular de Fiestas y Tradiciones ha asegurado que la Gran Nit será de nuevo "el evento central" de la feria, al tiempo que ha avanzado que este año incorpora dos nuevos espacios a su programación: la Plaza del Pilar y el entorno del Mercado Central, que se suman a los escenarios habituales de las plaza del Ayuntamiento, la Virgen, la Reina, Redonda y el Parque Central.

Esa noche, la del 18 de julio, València se llenará "de música, magia, circo, animación infantil, folklore, jazz, tributos, espectáculos familiares, bandas de música y propuestas culturales repartidas por distintos puntos". Gil ha destacado entre las actuaciones previstas la del cantante Serafín Zubiri en la plaza de la Virgen y también el tributo que Cristina Ramos hará a Whitney Houston.

La responsable municipal ha manifestado que la música es "la gran protagonista de toda la programación". En esta línea, ha comentado que, "además de los Conciertos de Viveros, con artistas nacionales e internacionales y grupos emergentes de jóvenes valencianos", se reforzará "la presencia de las bandas de música".

De este modo, la Sociedad Musical de Poblados Marítimos ofrecerá un concierto en el Parque Central el 12 de julio y el Centro Instructivo Musical Castellar-Oliveral participará en la programación de La Gran Nit junto al Mercado Central.

Entre las novedades de esta edición, Mónica Gil ha señalado también la incorporación del centro cultural La Beneficència, que gracias a la colaboración con la Diputación de Valencia acogerá diversas actuaciones como la de la Tia Visantica d'Albal el 2 de julio, la del el Cor Cantors Divisi (8 julio), la del Centro Instructivo Musical de Tendetes (16 Julio) y la del coro AAAcema, el 22 de julio.

La programación de la Feria de Julio reservará de nuevo un lugar destacado para la pirotecnia. Durante los sábados del mes de julio y en la jornada inaugural, distintos enclaves de la ciudad acogerán espectáculos pirotécnicos.

"DESCANSO VECINAL"

Mónica Gil ha destacado que toda la programación se ha hecho pensando en que se debe "respetar el descanso vecinal" y así para que todos los actos "puedan convivir" con los vecinos. La edil ha concretado que las actividades infantiles y familiares se concentrarán entre las 19.00 y las 21.00 horas, mientras que los espectáculos dirigidos al público general comenzarán habitualmente entre las 21.30 y las 22.00 horas y tendrán una duración aproximada de 90 minutos.

"La única excepción será La Gran Nit", ha precisado Gil. Su programación se prolongará de forma extraordinaria hasta las 2.00 o 2.30 horas.

"Una programación tan amplia y distribuida por toda la ciudad requiere una planificación responsable. Queremos que los valencianos disfruten de la Feria de Julio, pero también somos conscientes de la importancia de garantizar la convivencia y el descanso en los barrios donde se desarrollan las actividades", ha subrayado.

ACCESIBILIDAD

La responsable de Fiestas y Tradiciones ha resaltado también que todo el programa se ha elaborado teniente en cuenta la accesibilidad. En este sentido, se ha trabajado de forma coordinada con la Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento de València, con el fin de incorporar medidas que faciliten el disfrute de las actividades programadas a las personas con movilidad reducida.

De esta forma, por ejemplo, se ha optado por poner zonas acotadas en espectáculos y musicales como los que se ofrecen en la inauguración. En toda la oferta de la Gran Nit y en los conciertos de Viveros habrá, como en años anteriores, voluntarios para atención a personas con discapacidad y se creará una segunda zona en cota cero más próxima al escenario. De todo ello se dará puntual información y se irán habilitando los 'QR' con toda la información