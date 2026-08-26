La Feria del Libro de Albatera 2026 reúne del 18 al 20 de septiembre a cerca de un centenar de autores

Feria del Libro de Albatera - AYUNTAMIENTO ALBATERA

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albatera (Alicante), a través del Área de Cultura y de la Biblioteca Pública Municipal, ha presentado la programación definitiva de la Feria del Libro de Albatera (FLA) 2026, que se celebrará los próximos 18, 19 y 20 de septiembre en la Plaza de España y reunirá durante sus tres jornadas a cerca de un centenar de autores procedentes de diferentes puntos del país.

La alcaldesa de Albatera, Ana Serna, y la concejala de Cultura, Mari Carmen Ferrández, han dado a conocer una programación que busca convertir la Plaza de España en un "punto de encuentro entre escritores, lectores y amantes de la literatura", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Entre los nombres "destacados" de esta edición se encuentran los escritores Máximo Huerta y Nieves Herrero. El primero estará presente en Albatera durante la tarde del 18 de septiembre, en la jornada inaugural de la feria, donde participará en la firma de ejemplares, mientras que Herrero protagonizará la tarde del día 19 y ofrecerá a los lectores "la posibilidad de acercarse a conocerla y conseguir sus libros firmados".

En este contexto, Serna ha apuntado que contar con cerca de un centenar de autores y con escritores de la trayectoria de Máximo Huerta y Nieves Herrero supone "un importante atractivo para esta edición y una oportunidad para acercar la literatura a todos los públicos".

Por su parte, Ferrández ha asegurado que han preparado una feria "muy completa, pensada tanto para quienes son lectores habituales como para quienes quieran acercarse a disfrutar de las diferentes actividades".

PROGRAMACIÓN

Así, la FLA abrirá sus puertas el día 18 por la tarde, continuará durante el 19 en horario de mañana y tarde y concluirá el 20 de septiembre por la mañana.

A lo largo de estos tres días pasarán por Albatera cerca de un centenar de autores, principalmente de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, además de escritores procedentes de otros puntos de España y una "importante" representación de autores locales.

La programación irá más allá de la exposición, venta y firma de libros. Durante todo el fin de semana se desarrollarán presentaciones, talleres infantiles, actividades para todos los públicos y música en directo.

Además, diferentes personajes históricos de la literatura recorrerán la feria e interactuarán con los asistentes para acercar especialmente a los más pequeños al mundo de los libros de una forma "divertida y participativa". Durante estas tres jornadas también se realizarán sorteos entre las personas que adquieran libros.

De otro lado, la programación de septiembre de la Biblioteca Pública Municipal también estará "estrechamente vinculada a la Feria del Libro". El Club de Lectura dedicará sus encuentros del mes a obras de Máximo Huerta y Nieves Herrero para que sus integrantes puedan profundizar previamente en la obra de los dos escritores invitados.

Asimismo, la biblioteca pondrá a disposición de los usuarios libros de ambos autores, con el fin de facilitar que cualquier lector interesado pueda conocer su obra antes de su presencia en la feria.

TRAYECTORIAS

Respecto a los autores que acudirán a la FLA, Máximo Huerta publicó su primera novela en 2009 y en 2014 fue reconocido con el Premio Primavera de Novela por 'La noche soñada', a la que siguió 'No me dejes'. En 2022, su novela 'Adiós, pequeño' le valió el Premio Fernando Lara. Su último libro es 'Mamá está dormida', publicado en 2026.

Y Herrero cuenta con una "amplia" trayectoria profesional vinculada tanto a los medios de comunicación como a la literatura. Entre sus novelas se encuentran 'Esa luna rota', 'Todo fue nada', 'Corazón indio', 'Esos días azules', 'Lo que escondían sus ojos' y 'Como si no hubiera un mañana', esta última reconocida con el Premio de la Crítica de Madrid.