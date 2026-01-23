La Feria del Libro de Elche 2026 se celebrará del 17 al 19 de abril en el Paseo de Jaca

Imagen de archivo de la Feria del Libro de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Elche 2026 se celebrará en el fin de semana del 17 al 19 de abril, con apertura el viernes a partir de las 17.00 y cierre el domingo a las 14.00 horas. Estará ubicada en el Paseo de Jaca, en zona trasera del Palacio de Altamira.

La edil de Comercio, Caridad Martínez, ha anunciado este viernes que en la pasada junta de gobierno local se aprobó la licitación del contrato para la organización y desarrollo de esta cita cultural, según detalla el Ayuntamiento de Elche (Alicante) en un comunicado.

El anuncio se publicará en el perfil del contratante del consistorio y el plazo para la presentación de propuestas será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación.

Martínez ha señalado que "con esta licitación" se da "un paso más para seguir consolidando la Feria del Libro como una cita cultural de referencia en la ciudad, apostando por una programación de calidad, abierta a todos los públicos y con presencia de autores de prestigio".

El presupuesto base de licitación asciende a 45.000 euros más IVA, lo que supone un total de 54.450 euros. El contrato tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga por otro ejercicio adicional.

La empresa adjudicataria deberá asumir la gestión integral de la feria, incluida la organización de las actividades, la instalación de infraestructuras y la dotación de medios humanos y materiales necesarios.

Entre los requisitos mínimos, están la instalación de al menos 15 casetas para la venta y firma de libros, un escenario cubierto y un elemento ornamental de acceso, así como la participación de autores de "reconocido prestigio" nacional, escritores en valenciano, literatura infantil y juvenil y una programación "variada" de talleres y actividades para público adulto e infantil.