Feria Valencia toma "velocidad crucero" con un resultado de explotación de 1,5 millones, primer saldo positivo en años

Publicado 30/10/2018 17:03:09 CET

El patronato reforma los estatutos para ampliar sus competencias y que "sea el que decida qué medidas tomar en caso de extinción"

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El resultado de explotación de Feria Valencia este año asciende a 1,5 millones de euros antes de impuestos, en el primer ejercicio desde hace siete años que el recinto alcanza cifras positivas, según ha destacado el alcalde, Joan Ribó. El presidente de la institución, José Vicente González, ha puntualizado que incluso desde antes de 2012 su beneficio era negativo.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios después de la reunión ordinaria del Patronato de Feria Valencia de este martes. El primer edil se ha mostrado "muy satisfecho" y ha celebrado que estos datos acreditan que el recinto "está agarrando ya velocidad de crucero" y "ha superado todos los problemas".

En relación al funcionamiento del recinto, ha mostrado una comparativo desde 2012 y ha resaltado que "hace siete años que no teníamos resultados positivos" de explotación, un dato que es el "mejor resumen que se puede hacer del funcionamiento de la feria y su evolución positiva".

Ribó ha destacado que hay "una mayor actividad de la feria" que "se está notando", pues "los gastos prácticamente están iguales a los del año pasado, por lo tanto las diferencia son más positivas".

En la misma línea, González ha agregado que "desde hace más tiempo", "unos cuantos años antes de 2012", el beneficio antes de impuestos "no era positivo", y ha asegurado que desde la feria están "muy contentos" porque la institución "ha dejado de ser un problema". "En cada feria que hacemos, prácticamente todas tienen más publico y mas expositores que la feria del año anterior, lo que hace que la cosas funcionen mejor", ha enfatizado.

EL ERE "NO VA A TENER UN IMPACTO NEGATIVO"

Preguntado por si las cifras se corresponden a los presupuestos o a las cuentas cerradas de Feria Valencia, ha señalado que tenían "pendiente el problema de la resolución definitiva del ERE de 2011, donde había unas reclamaciones de unas cantidades importantes que durante todo el año ha ido sufriendo avatares en la negociación, en las posiciones jurídicas, que impedían tomar una decisión". "El final, hemos presentado los presupuestos cuando esto ha quedado definitivamente claro".

"Estos presupuestos que se han presentado ahora son un poco inferiores a lo que van a ser los resultados finales", que serán "todavía mejor con completa seguridad", ha manifestado. "Lo que no puedo decir es cuánto, porque no se ha cerrado el año", ha añadido.

Asimismo, sobre si el ERE de 2011 se refleja ya en el presupuesto, ha aclarado que sí y ha asegurado que "no va a tener un impacto negativo en 2018". "Nosotros, prudentemente, en 2016 y 2017 hicimos reservas y provisiones para lo que pudiera pasar en el ERE, y yo creo que incluso nos pasamos un poquito y nos dará un resultado positivo, también extraordinario este año. Eso no va a afectar de ninguna manera a las cuentas de 2018, ya está recogido los años anteriores", ha explicado. Unas palabras refrendadas por Ribó, que ha indicado que "ese tema está muy arreglado y terminado muy razonablemente".

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Por otro lado, el alcalde ha resaltado que el patronato ha aprobado una reforma de los estatutos para "adaptarlos a la nueva situación", "una idea fundamental de ampliar las competencias del Patronato para que, en caso de extinción sea el patronato el que decida qué medidas se deben tomar". Además, se ha incorporado un lenguaje inclusivo y ahora contemplan las dos lenguas oficiales de la Comunitat.

En la reunión anterior, se presentó un borrador y se pidieron aportaciones. Pasado el plazo, este lunes se ha aprobado el nuevo texto que contiene los cambios necesarios para adaptarse al proceso de asunción de deuda por parte de la Generalitat y transformación societaria que se ha previsto.

El principal cambio está vinculado con el momento de extinción de la actual Feria Valencia. Hasta ahora, se preveía la subasta de bienes de la Feria, mientras que ahora será el patronato quien decida el destino de esos bienes. Este cambio se recoge en el capítulo 12 de los nuevos estatutos, en el artículo 44.

CONSULTORA INTERNACIONAL PARA BUSCAR SOCIOS

Asimismo, el comité ejecutivo ha aprobado el encargo de un estudio a la consultora internacional AMR para identificar la situación de la institución dentro del sector ferial ante el proceso posterior de búsqueda de socio o socios privados. La elección se ha realizado tras valorar tres consultoras internacionales prescritas por UFI y EMECA.

En este proceso, se definirán "las fortalezas y debilidades de Feria Valencia, su comparación con otras ferias europeas, qué tipo de negocio interesa en el futuro, hasta qué punto" puede abordarlo sola y "cuál sería el perfil idea de las posibles socios futuros". "Cuando tengamos eso acabado, a partir de ahí, iniciaremos las negociaciones con los posibles socios hasta tomar una decisión al respecto", ha avanzado González.

DEUDA DE LA AMPLIACIÓN DE FERIA VALENCIA

Por otro lado, en la reunión se ha informado del proceso de asunción de deuda de la ampliación de Feria Valencia por parte de la Generalitat. En la financiación de las obras de ampliación, los créditos totales pedidos son de 587 millones de euros. Respecto a la deuda con la banca privada española y extranjera, la Generalitat se la ha subrogado de manera íntegra, un total de 122 millones de euros.

En cuanto a la deuda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), del tramo primero, queda una deuda pendiente de 63.575.000 euros y BEI da el visto bueno a la subrogación. En el tramo segundo, la deuda pendiente es 49.631.000 euros, el BEI ha dado el visto bueno y "probablemente se firme la próxima semana".

De igual forma, la deuda de los obligacionistas es de 227.500.000 euros y "están prácticamente todos identificados y se irán sumando al proceso", ha informado Feria Valencia. La Generalitat mantiene que el proceso de asunción de deuda estará cerrado en un plazo breve de tiempo.

"Continuamos con el proceso de reestructuración de la feria, en todas las fases de absorción de la deuda de la ampliación por parte de la Generalitat se están dando todos los pasos; la parte de los créditos que era bancaria ya la hemos firmado con los bancos; el BEI, una de las dos partes que tiene la vamos a firmar la semana que viene y la otra hace falta todavía la firma de una compañía de seguros, dentro de un par de semanas. Quedan los bonistas, es un poco más complicado, pero también hay definido un procedimiento para que puedan firmar" y "la Generalitat nos confirma que está en su tramo final y que más pronto que tarde va a acabar", ha precisado González.

"PONIENDO GUAPAS LAS HERENCIAS"

El alcalde ha valorado que "en principio, la feria está cogiendo un ritmo, la Marina también" y "aquellos organismos vinculados indirecta o directamente al Ayuntamiento, de alguna forma, están cogiendo unos planteamientos positivos".

"El Palacio de Congresos, cuando entramos, estaba en números negativos, en patrimonio negativo, la EMT este año la vamos a poner ya guapa con un patrimonio que no sea negativo. Estamos arreglando todas esas herencias que nos dejaron poquito a poquito, poniéndolas guapas", ha señalado. González ha puntualizado: "No es decoración solo, no es maquillaje solo, la estamos poniendo guapa de verdad".