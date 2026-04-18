La Feria del Vehículo Selección Ocasión atrae al público familiar con una oferta de más de 2.000 coches

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VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Vehículo Selección Ocasión de València vive este fin de semana una de sus ediciones "más dinámicas", marcada por una "notable" afluencia de público familiar que ha convertido los pabellones de Feria Valencia en un punto de encuentro para quienes buscan renovar su vehículo, entre una oferta de más de 2.000, con "garantías, variedad y precios competitivos".

El certamen comenzó el viernes y se prolongará hasta el domingo. Durante estas jornadas, los visitantes pueden acceder a una amplia oferta de vehículos de ocasión, seminuevos y de kilómetro cero, revisados y con todas las "garantías", listos para entrega inmediata, según ha señalado la organización en un comunicado.

El perfil del visitante ha evolucionado hacia un público familiar que busca un vehículo "práctico, eficiente y adaptado a sus necesidades diarias". En este sentido, están teniendo protagonismo los modelos SUV, los vehículos con etiqueta ECO y CERO, así como los coches híbridos y eléctricos de ocasión, que "ganan peso" en la oferta global del certamen.

Además, esta edición se ve reforzada por la celebración simultánea de la II Feria del Caravaning, ubicada a continuación de los pabellones del vehículo de ocasión, en el pabellón N3P3, y que está registrando también una "excelente acogida".

La posibilidad de descubrir autocaravanas, campers y soluciones de ocio sobre ruedas está atrayendo a un público interesado en nuevas formas de viajar y disfrutar del tiempo libre, lo que genera sinergias "muy positivas" entre ambos eventos.

La coincidencia de ambas ferias amplía el "atractivo" de la visita y conviete la experiencia en una propuesta de ocio completa para toda la familia, que combina la compra "inteligente" de vehículo con la "inspiración" para escapadas y vacaciones.