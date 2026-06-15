Las ferias del hábitat movilizarán en septiembre más de un millón de euros para atraer compradores estratégicos

Archivo - Convocatoria del hábitat - ‘VALÈNCIA INSPIRA DISEÑO 2026’ - Archivo

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gran convocatoria ferial en torno a la industria del hábitat que reunirá del 28 de septiembre al 1 de octubre en Feria Valencia a Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva área 360 by Cevisama contará con "uno de los mayores programas de compradores profesionales desarrollados en España para este tipo de sectores".

Así, la iniciativa 'València Inspira Diseño 2026', bajo la que se enmarca la celebración de estas convocatorias, reforzará su dimensión internacional y su capacidad de generación de negocio a través de un ambicioso Plan de Compradores Nacionales e Internacionales, para el que se prevé una inversión global superior al millón de euros.

Se trata de "una de las iniciativas estratégicas más importantes del certamen y que tiene como objetivo garantizar la presencia en València de los principales decisores de compra, prescriptores y profesionales vinculados a proyectos de equipamiento, interiorismo y contract de los mercados más relevantes para la industria española del hábitat", ha destacado Feria Valencia en un comunicado.

El programa es fruto de la suma y coordinación de distintas acciones de captación e invitación de compradores impulsadas conjuntamente por instituciones públicas, organizaciones empresariales y la propia Feria Valencia.

En este sentido, participan entidades como la Generalitat Valenciana, a través de IVACE+i Internacional e ICEX, con la colaboración y coordinación de las principales asociaciones sectoriales como ANIEME, FEDAI, ATEVAL - Home Textiles From Spain, ARVET y ASEBAN, en el ámbito del equipamiento para el baño.

FOCO EN EUROPA, LATINOAMÉRICA Y EL MAGREB

El plan internacional pondrá especial atención en aquellos mercados considerados prioritarios para la industria española del hábitat. En este sentido, la edición de 2026 intensificará las acciones dirigidas a compradores y prescriptores procedentes de países de la Unión Europea y Latinoamérica, dos áreas geográficas que concentran una parte muy significativa de las exportaciones españolas de mobiliario, iluminación, textil hogar, cocina y baño.

Asimismo, se desarrollarán acciones específicas en mercados emergentes con un elevado potencial de crecimiento, especialmente en los países del Magreb.

La proximidad de grandes acontecimientos internacionales como el Mundial de Fútbol y los importantes planes de inversión vinculados al desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas y hoteleras están generando una creciente demanda de productos y soluciones para el equipamiento integral de espacios.

PERFILES

El perfil de los profesionales invitados responde a la evolución de los canales de comercialización del sector. Tanto en el ámbito nacional como internacional, el programa se orientará especialmente hacia perfiles estrechamente vinculados al negocio del contract y las instalaciones hoteleras.

Entre ellos destacan estudios de arquitectura, despachos de interiorismo, diseñadores, prescriptores y responsables de proyectos de equipamiento, además de grupos de compra, distribuidores especializados e importantes empresas importadoras con capacidad de decisión sobre grandes volúmenes de compra.

Por otro lado, también destaca especialmente el interés creciente de los operadores europeos por la industria española del hábitat, cuya combinación de diseño, innovación, calidad y competitividad la ha convertido en uno de los referentes internacionales del sector.

UNA ACCIÓN TRANSVERSAL

El Plan de Compradores tendrá un impacto directo sobre el conjunto de eventos que integran València Inspira Diseño 2026, la gran convocatoria ferial que reunirá simultáneamente a Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva área 360 by Cevisama, dedicada al equipamiento de baño y soluciones para proyectos integrales de interiorismo.

La celebración conjunta de estos sectores permitirá ofrecer a compradores y prescriptores una visión global de las últimas tendencias y soluciones para el hábitat, favoreciendo además las sinergias entre industrias cada vez más conectadas entre sí y vinculadas a los grandes proyectos residenciales, hoteleros y contract.

En la última edición, en la que participaron conjuntamente Feria Hábitat València y Textilhogar, el certamen recibió más de 40.000 visitantes profesionales, de los que cerca del 16% procedían de 102 países, consolidando a València como uno de los principales puntos de encuentro internacionales para la industria del hábitat del sur de Europa.