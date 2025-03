Fernando Móner toma posesión como presidente del CES con una apuesta por el "diálogo" y el "equilibrio en las normas"

Mazón destaca que el relevo en el órgano llega en un momento tras la dana en el que el papel activo de la sociedad civil es "decisivo"

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Comité Económico y Social (CES), Fernando Móner, ha tomado posesión este jueves al frente de la institución estatutaria con un discurso en el que ha apelado al "diálogo" y a "buscar el equilibrio en las normas", desde un trabajo para consensuar "las posiciones de la sociedad civil" y "enriquecer la labor legislativa".

El acto, presidido por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha celebrado este jueves en el salón dorado del Palau de la Generalitat, con presencia de miembros del Consell, representantes empresariales, sindicales, civiles y académicos, así como del presidente saliente, Arturo León. Tras la lectura del acta de su nombramiento, el nuevo presidente del CES ha prometido el cargo.

En su intervención, Móner ha trasladado su agradecimiento a la labor del presidente saliente, Arturo León, y ha manifestado que espera "responder y seguir" con lo que ha iniciado. También ha agradecido al Consell que le haya propuesto para el cargo y a los miembros del CES por ratificar la propuesta.

Asimismo, el nuevo presidente del CES ha destacado que asume la responsabilidad "de una institución estatutaria única, donde diferentes voces se unen para construir un relato que pueda enriquecer la responsabilidad legislativa de nuestro Gobierno".

Móner, hasta ahora presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), ha afirmado que lleva 38 años de trayectoria "apostando, defendiendo y promocionando la participación, la búsqueda del consenso y el diálogo en ámbitos locales, nacionales e internacionales".

Un camino en el que ha intentado "que los derechos de los consumidores prevalezcan, pero que no pisoten los derechos de otros", y viceversa, y donde ha dialogado "con cientos de sectores, organizaciones, empresas, gobiernos", "en muchas ocasiones" defendiendo "intereses de otros porque creía que era lo justo". "No se trata de pasar por encima de todo y de todos, sino de buscar el equilibrio en las normas, en las decisiones, en los derechos", ha defendido.

Móner ha explicado que ha aceptado este "reto" por varias razones, entre ellas por lo que representa la institución y su equipo humano, y también porque está "seguro" de que el gobierno valenciano "va a seguir apoyando la labor del comité".

"Creo que nos queda una labor de que toda la clase política entienda que el trabajo que hace el comité es un trabajo en el que, al final, se elaboran unos documentos que consensúan las posiciones de la sociedad civil. Y qué mejor que tener un documento a la hora de legislar que te pueda ayudar a enriquecer esa labor legislativa", ha expresado.

Para Móner, "es el momento en que nuestra comunidad necesita que nos volquemos con ella". "Y yo siempre me he sentido y me sentiré en deuda. Por lo tanto, hoy acepto un compromiso y lo acepto al lado y con todos vosotros", ha concluido.

RIGOR, PLURALIDAD Y RESPONSABILIDAD

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado la "profundidad de la misión que define a este órgano" y su "trabajo conjunto, que busca construir y contribuir a un orden económico y social más justo y más inclusivo en la Comunitat Valenciana". Se ha mostrado "convencido" de que "este mandato será de rigor, de diálogo, de pluralidad, y que se va a ver fortalecido en todos esos ámbitos".

"Por formación, por trayectoria y por personalidad, sé que el nuevo presidente no solo va a hacer suya la herencia de estos años", sino que la va a defender el "papel protagonista que debe jugar la sociedad civil" en las decisiones "de presente y de futuro de esta tierra", ha manifestado.

Mazón ha señalado que el CES es imprescindible para "garantizar la vigencia de un entorno institucional estable" y que "no hay sustituto al diálogo social porque no hay alternativa posible a ese equilibrio que garantiza un progreso de todos". Ha añadido que se necesidad "más que nunca" una conversación "fluida" y "abierta" en su "pluralidad".

"NO SIEMPRE SE ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD"

Mazón ha dado las gracias al CES por su papel "activo" y "comprometido" y "por asumir la responsabilidad, porque no siempre se asume toda la responsabilidad que se puede o que se debe a tenor del momento histórico que se vive".

"Esta es mi principal gratitud esta mañana, por asumir esa responsabilidad para dar certezas, estabilidad, diálogo y efectividad en la defensa de lo común y desde el convencimiento de que el entendimiento siempre es provechoso".

Mazón ha señalado que además el relevo en el CES llega en "un momento en el que ese papel activo y decisivo de la sociedad civil ha vuelto a mostrarse "decisivo, necesario, solidario, determinante". En ese punto, ha destacado que hace una semana se presentó en el mismo salón el documento diagnóstico del impacto de la catástrofe, calculado en 17.800 millones de euros de afección directa.

La reconstrucción, a través del Plan Endavant, es un "reto que no tiene precedentes". "Jamás ninguna autonomía se había enfrentado a algo similar en el pasado más reciente. La complejidad del actual escenario reclama de todos nosotros un compromiso claro, un compromiso especial por asegurar la estabilidad del entorno institucional y económico. Esa estabilidad y esa normalidad dentro de la anormalidad debe ser un empeño que nos convoque a todos", ha dicho.

Mazón también ha resaltado que la Comunitat Valenciana sigue siendo un territorio de "oportunidades para la inversión, la innovación, el emprendimiento y el progreso", y ha señalado las perspectivas de crecimiento del PIB por encima del 3%, según BBVA Research, y que la Comunitat es "líder en creación de empleo juvenil, industrial y turístico", con "buenas perspectivas para los datos de este mes de marzo" de la EPA. Asimismo, ha asegurado que los presupuestos de la Generalitat permitirán "mejorar esos resultados".

"Estamos en disposición de avanzar en más medidas de conciliación, en planes de formación, en igualdad de oportunidades y de hacer realidad otras mejoras en las que la orientación experta y objetiva del CES van a ser fundamentales justo en este momento", ha señalado.

En ese contexto, el 'president' ha indicado que las políticas públicas necesitan "esa revisión, ese apoyo, ese informe, ese aval y crítica de la propia sociedad civil" para que sean "realmente equitativas" y justas".