El I Festival Antirracista "celebrará la diversidad" con arte, música y humor

Archivo - Imagen de una manifestación contra la xenofobia. ARCHIVO. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico de València será el escenario, el próximo sábado, 13 de diciembre, del primer Festival Cultural Antirracista, un evento abierto a toda la ciudadanía que busca "visibilizar y celebrar la diversidad, así como promover prácticas inclusivas y espacios libres de discriminación".

La iniciativa forma parte del proyecto Barrios Antirracistas, impulsado por Alianza por la Solidaridad - ActionAid e Integra2 Mundo, para fortalecer la cohesión social y el apoyo a los derechos de las personas migrantes y racializadas.

"Creemos que es una iniciativa interesante para unir organizaciones, colectivos y artistas de Valencia que quieren vivir en una Valencia libre de racismo. La cultura y el arte son la mejor manera de visibilizar la lucha de las personas migrantes y racializadas por defender sus derechos y visibilizar la violencia que muchas de ellas viven a diario", ha señalado Rose Castro, responsable de participación ciudadana en Valencia de Alianza-ActionAid.

El festival ofrecerá una programación continua desde las 11:00 hasta las 21:30, combinando actividades artísticas, talleres, poesía, humor y música.

Durante la mañana, el público podrá visitar una feria de asociaciones y comercios del barrio, junto con talleres participativos de pintura, mural, cuentos, creación de pulseras y danza para todas las edades. A las 11:30 tendrá lugar el taller de danza caribe colombiano Movimiento, tambor y memoria, seguido de una sesión de poesía antirracista con voces como Gabriella Nuru, Aicha Bint Yusif, Hilda Pérez y Saida.

Ya por la tarde se sucederán actuaciones musicales y escénicas, incluyendo la banda Amazonians, primer grupo de reggae integrado por mujeres en España, el monologuista y actor senegalés Lamine Thior, actor y comunicador senegalés, la artista dominicana Elah Guerrero y DJ Sr. Brown, referente de la música tropical y afro-latina en Valencia.

Este evento "reivindica el papel del arte como herramienta de transformación social". En este sentido, el certamen "busca generar un espacio de encuentro donde dialogar, compartir experiencias y construir comunidad, al tiempo que se denuncian las desigualdades estructurales que afectan a las personas migrantes, especialmente a las mujeres".

La actividad está financiada por la Generalitat Valenciana a través de su área de Cooperación, y organizado por Alianza por la Solidaridad - ActionAid e Integra2 Mundo, en colaboración con diversas asociaciones y colectivos locales.