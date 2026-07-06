El festival Blackworks Open Air llenará de hard techno un solar a los pies del Alto Horno de Sagunt

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VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Sagunt (Valencia) acogerá el próximo fin de semana del 11 y 12 de julio la producción "más genuinamente industrial" de la historia de Blackworks. La promotora de hard dance tomará el solar de la antigua factoría de acero de los Altos Hornos del Mediterráneo y la transformará en una instalación musical y tecnológica de vanguardia.

Se trata de la primera incursión de la marca en Valencia, en un recinto idóneo para transmitir la naturaleza industrial, cruda y metálica del hard techno y su subgénero schranz, con un cartel en que destacan Luciid, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Warface, Natte Visstick y SNTS, avanzan los organizadores del festival Blackworks Open Air.

La música sonará a lo largo de dos días entre viejas naves portuarias a los pies del Alto Horno nº2, un monumental vestigio de su pasado siderúrgico. Con una altura de 62 metros, el Alto Horno nº2 fue levantado en 1922 y reconstruido en los años 60. Tras el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo en 1984, esta colosal estructura se convirtió en un emblema del Port de Sagunt y ha recibido premios por su excepcional restauración como icono de patrimonio industrial.

En Blackworks Open Air, el Alto Horno nº2 formará parte activa de la escenografía del festival: estará iluminado con el característico color rojo de la marca y en torno a él habrá shows de pirotecnia y efectos especiales. El sábado y domingo, 16.000 ravers (8.000 cada jornada) participarán en una fusión entre la memoria industrial de los antiguos altos hornos, la tradición pirotécnica valenciana y la energía de la música electrónica en vivo. El horario es de 16 a 1 horas.

La programación artística del sábado está formada por los artistas BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface. El domingo actuarán Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero y Zapravka.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EL VIERNES

En vísperas del evento, este viernes habrá una jornada gratuita de puertas abiertas al anochecer con sesiones de dj's, una mascletà y food trucks.

Durante el festival, la comunidad nómada de Blackworks descargará toneladas de energía con su singular estética de tribu urbana: outfits negros, gafas de sol oscuras, botas de rollo cyberpunk... Además, habrá una sofisticada producción, plagada de enormes pantallas LED, luces deslumbrantes y el omnipresente color rojo.

Ya han 'volado' el 85% de las entradas para el festival. El abono para los dos días está a la venta desde 54 euros en la web oficial.