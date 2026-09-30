El Festival de Cine de L'Alfàs del Pi lamenta la muerte de Gonzalo Suárez, "un imprescindible del cine español"

Archivo - Gonzalo Suárez - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de L'Alfàs del Pi (Alicante) ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Gonzalo Suárez este martes a los 92 años. Se ha referido a él como "uno de los grandes nombres" y "un imprescindible del cine español" y la literatura española.

Así, el certamen ha mostrado sus condolencias "a familiares, amigos y compañeros de profesión" y se ha referido a "la estrecha relación que el cineasta mantuvo con el Festival a lo largo de los años".

"Director, guionista, escritor y periodista, Gonzalo Suárez desarrolló una trayectoria singular en la cultura española, marcada por la libertad creativa, la imaginación y una manera personal de entender el cine", ha apuntado el Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi en un comunicado.

Para el director del Festival de Cine, Luis Larrodera, "la pérdida de Gonzalo Suárez supone la despedida de un creador fundamental para entender la evolución del cine español". "Ha sido mucho más que un director de cine. Ha sido un creador en el sentido más amplio de la palabra, alguien que entendió el cine como un espacio de libertad, de imaginación y de búsqueda. Su obra forma parte de la historia de nuestro cine y su manera de mirar, de contar y de romper moldes ha dejado una huella que permanece", ha apostillado.

Larrodera se ha referido igualmente a "la relación especial que Suárez mantuvo con el certamen alfasino y, sobre todo, su pasión por el Festival de Cine de L'Alfàs del Pi, un vínculo que trascendía la mera participación en un evento cinematográfico".

"Gonzalo sentía un cariño muy especial por este Festival. Le gustaba estar aquí, encontrarse con la gente, hablar de cine y compartir ese ambiente que se crea en torno a las películas y a quienes las hacen. Tenía una verdadera pasión por el Festival de L'Alfàs y nosotros hemos tenido la enorme suerte de poder disfrutar de su presencia, de su conversación y de su manera tan particular de entender el cine", ha enfatizado.

La organización del certamen se ha sumado, del mismo modo, "al reconocimiento a su trayectoria" y ha despedido "a quien fue, además de un referente" de la cinematografía, "un querido amigo del Festival".