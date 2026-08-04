El Festival Interactivo de Artes Escénicas del IAC regresa en agosto con espectáculos para todos los públicos - REMITIDA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Interactivo de Artes Escénicas 'ManIAC Fest', organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, regresa del 7 al 9 y del 14 al 16 de agosto a la provincia de Alicante con seis actuaciones de acceso gratuito para todos los públicos.

La iniciativa alcanza así su tercera edición con el objetivo de diversificar la cultura y ofrecer un "apoyo" a las compañías locales, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que los espectáculos incluidos han sido seleccionados para "atraer y hacer participar a un público intergeneracional", con el fin de "deslocalizar las artes escénicas y promocionarlas en localidades alicantinas que no tienen un acceso fácil a la oferta cultural".

También ha subrayado que desde la Diputación pretenden "potenciar un modelo de ocio que incluya el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio propio, de los artistas locales y de las propuestas de calidad más destacadas".

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará en Aigües (Alicante) el 7 de agosto con 'Caso enterrado', una pieza de circo y danza de la compañía Colectiv Not Known que combina comedia y misterio y que recibió un premio en el Festival Controsions en 2024.

Un día más tarde, el sábado 8, la agrupación de circo contemporáneo BotProject presentará en Algueña 'Rec.on(strucció)', una trama que reflexiona sobre la vejez a través de acrobacias y cama elástica gigante.

El primer fin de semana del 'ManIAC Fest' concluirá en Finestrat con 'Baila la lluvia', un concierto de 'jazz' a cargo de la voz de Ana Pereira, que estará acompañada por Isaac Martín (guitarra, bajo y dirección musical), Daniel Orts (piano) y Tico Porcar (batería).

San Miguel de Salinas será el escenario del primer día del segundo fin de semana del festival. El 14 de agosto se llevarán a cabo las acrobacias y el humor de 'Desempolsant', una puesta en escena de la Compaía Aicrag.

El sábado 15, Xàbia acogerá 'Dummies', de Wako Danza, un espectáculo de danza contemporánea con Eduard Turull y Eduardo Zúñiga en el que dos cuerpos se encuentran, se chocan, como piezas sueltas en un tablero.

El final del festival correrá a cargo del musical escrito y dirigido por Juan Luis Mira y producido por Ícara Teatro y el Teatro Principal de Alicante. La cantante y actriz Ana Arrarte, acompañada al piano por Enrique Pedrón, ofrecerán este espectáculo el 16 de agosto en Murla.