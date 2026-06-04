El Festival Internacional de Viento de Castelló incorpora espectáculos nocturnos con figuras iluminadas

Cometas - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Castellón encara la cuenta atrás para la celebración del III Festival Internacional del Viento, que este fin de semana volverá a llenar de color, actividad y espectáculo las playas del Grao con una programación que supera las 150 propuestas para todos los públicos. La edición de este año incorpora importantes novedades, entre ellas un innovador espectáculo nocturno con grandes figuras hinchables iluminadas con tecnología LED que transformarán el frente marítimo en un atractivo escenario visual.

Estas figuras estarán instaladas inicialmente en la zona del Pinar y, al caer la noche, serán trasladadas hasta la zona del Gurugú, junto a los chiringuitos, donde permanecerán iluminadas para ofrecer una experiencia única a vecinos y visitantes.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que se pretende seguir ampliando la experiencia del Festival Internacional del Viento más allá de las actividades diurnas, dinamizando también el distrito marítimo durante la noche con propuestas innovadoras y atractivas para toda la familia. "Estas figuras iluminadas convertirán nuestras playas en un espacio lleno de vida, generando un ambiente especial que complementa la programación y refuerza el carácter familiar y experiencial del festival", ha subrayado.

Por otro lado, Miralles ha recordado que el Ayuntamiento de Castelló ha diseñado un dispositivo especial de movilidad para facilitar los desplazamientos durante todo el fin de semana y ha animado a la ciudadanía a utilizar el transporte público gratuito para acceder al recinto del festival.

"Queremos que tanto castellonenses como visitantes puedan disfrutar del festival con la máxima comodidad posible. Por ello hemos reforzado las alternativas de transporte público y habilitado nuevas zonas de aparcamiento gratuito para facilitar el acceso al distrito marítimo y reducir las molestias derivadas del incremento de visitantes que genera un evento de estas características", ha señalado.

Con este objetivo, el Ayuntamiento pondrá en marcha una línea especial de autobuses lanzadera gratuitos que conectará el centro de la ciudad con las playas durante todo el fin de semana. El servicio funcionará el sábado desde las 10.00 horas hasta la 1.00 de la madrugada, con una frecuencia de paso de 30 minutos.

Los autobuses partirán desde la plaza Borrull y realizarán una parada intermedia en la zona de Refeyme, frente al Colegio Oficial de Ingenieros en la avenida del Mar, facilitando el acceso a quienes estacionen sus vehículos en el parking disuasorio habilitado en este punto. El recorrido finalizará en la zona de playa, junto a Pingüins.

APARCAMIENTOS GRATUITOS

Además, el Ayuntamiento habilitará diversos espacios de estacionamiento gratuito para reforzar la capacidad de acogida durante el festival. Entre ellos se encuentra el parking de la avenida Ferrandis Salvador, junto al Aeroclub; el aparcamiento del Centro de Turismo (CdT) del Grao, gracias a la colaboración entre ambas instituciones; el parking del centro deportivo Impala y, como novedad este año, el parking del Club de Tiro Olímpico San Huberto, con acceso por el camino del Serradal. Este último permanecerá abierto entre las 10.00 y las 23.00 horas, coincidiendo con la finalización de las actividades programadas.

El III Festival Internacional del Viento se celebra este fin de semana en las playas del Grao con una programación que supera las 150 actividades, consolidándose como una de las grandes citas del calendario estival de Castellón. El evento reúne cada año a miles de visitantes y se ha convertido en un referente del turismo familiar y de experiencias en la Comunitat Valenciana gracias a una oferta que combina exhibiciones aéreas, vuelos de cometas gigantes, actividades deportivas en la arena y el mar, talleres infantiles y propuestas de ocio dirigidas a todas las edades.