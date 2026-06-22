Festival Serenates afronta su primera semana: de Christina Rosenvinge a la Orquestra Filharmònica de la UV

La Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Christina Rosenvinge, Entrelazados, el Orfeó Universitari y Perico Sambeat protagonizan una semana marcada por la diversidad artística - UV

VALENCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Serenates afronta su primera semana completa de programación con una sucesión de propuestas que recorren estilos, formatos y épocas diversas con la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Christina Rosenvinge, Entrelazados, el Orfeó Universitari y Perico Sambeat.

Del 24 al 28 de junio, el claustro del Centre Cultural La Nau acogerá conciertos de música sinfónica, canción de autor, cine mudo con música en directo, música coral contemporánea, jazz y flamenco, mientras que la Sala Matilde Salvador será escenario de Descalços, una propuesta de danza-teatro inclusiva de la compañía Entrelazados vinculada al programa La Nau Social.

La programación de Serenates para esta semana comenzará el miércoles 24 de junio con Fanfàrries per a rituals i litúrgies, un concierto de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València dirigido por Hilari Garcia Gázquez, ha explicado la UV en un comunicado.

La propuesta invita al público a explorar la dimensión simbólica, ceremonial y evocadora de la fanfarria a lo largo del siglo XX, con obras de Aaron Copland, Joan Tower y Henri Tomasi.

La segunda parte estará dedicada a la monumental Sinfonietta de Leo Janácek, una de las obras más celebradas del compositor checo, coincidiendo con el centenario de su estreno. El concierto incorporará, además, una intervención lumínica de Laboluz que reforzará el carácter escénico e inmersivo de la experiencia.

Al día siguiente, jueves 25 de junio, llegará una de las voces más personales de la música española contemporánea. Christina Rosenvinge presentará Los versos sáficos en formato trío, acompañada por Amaia Miranda y Magalí Datzira.

El viernes 26 de junio será el turno de 'Las aventuras del príncipe Achmed', considerada la primera gran película de animación de la historia que se conserva. Coincidiendo con el centenario de su estreno, la obra maestra de la cineasta alemana Lotte Reiniger podrá verse en Serenates con una nueva banda sonora interpretada en directo por Jorge Gil Zulueta, Paco Alonso y un ensemble instrumental.

FIN DE SEMANA

La programación del sábado 27 de junio comenzará en sesión matinal con Descalços, una propuesta de danza-teatro inclusiva de la compañía Entrelazados vinculada al programa La Nau Social de la Universitat de València.

El espectáculo, que se representará a las 12 horas en la Sala Matilde Salvador (entrada libre), reflexiona sobre la empatía, la diversidad y la necesidad de mirar el mundo desde la experiencia de los demás a través del lenguaje del cuerpo y el movimiento. Con una puesta en escena sensible y participativa, la propuesta reivindica la diversidad como una riqueza colectiva e invita al público a una experiencia artística y humana transformadora.

Ya por la noche, el claustro de La Nau acogerá '(No) Res?', el nuevo proyecto del Orfeó Universitari de València. El concierto ofrecerá un recorrido por la música coral de los siglos XX y XXI con obras de Rachmáninov, Tavener, Vasks, Lang o Barber, e incluirá el estreno absoluto de Calix maudit, del compositor valenciano Joan Gómez-Alemany.

La semana concluirá el domingo 28 de junio con Roneando, el proyecto del saxofonista Perico Sambeat y su Quinteto Flamenco. Considerado una de las figuras más destacadas del jazz español, Sambeat presenta una propuesta que explora los puntos de encuentro entre el jazz contemporáneo y los principales palos del flamenco, desde las bulerías hasta los tanguillos o las alegrías.

Todos los espectáculos tendrán lugar en el claustro del Centre Cultural La Nau a las 22 horas. Las entradas para los conciertos, con un precio de 5 euro, están disponibles en www.latenda.es/entrades y físicamente en La Tenda del Centre Cultural La Nau.