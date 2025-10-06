El Festival TAC! llega durante un mes a Alicante con la exposición del pabellón ganador 'Espartal'

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante acogerá durante un mes la exposición de 'Espartal', pabellón temporal ganador del Festival de Arquitectura Urbana TAC! de 2025 en la ciudad, en la plaza del Arquitecto Miguel López, frente a la sede de Casa Mediterráneo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha presentado este lunes de la mano del director general de la institución, Andrés Perelló; su director adjunto, Ignacio de Julián, y el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala.

'Espartal' es una propuesta arquitectónica de los estudios ELE Arkitektura y GA Estudio, junto a los arquitectos Florencia Galecio y Juan Gubbins y la colaboración de Xaviera Gleixner. En concreto, busca "revalorizar el uso del esparto, un material tradicional en las zonas mediterráneas actualmente casi en desuso", según ha señalado Casa Mediterráneo en un comunicado.

El diseño plantea un "cielo suspendido" de esparto que filtra la luz, generando una "sombra densa" que aporta "confort térmico" y modifica el microclima de la plaza. Además, pretende "conectarse con el paisaje agrícola circundante, recuperar la cultura material local y promover un ciclo ecológico más consciente del uso de materiales".

El festival TAC! Tiene como objetivo impulsar el talento de los jóvenes arquitectos menores de 45 años a través del diseño de pabellones temporales que acojan actividades culturales y lúdicas. Además de Alicante, en la edición de este año también participa Las Palmas de Gran Canaria, donde se instalará otro pabellón, denominado 'De roca madre', que combina piedra volcánica local con plásticos reciclados.

BARCALA PONE EN VALOR EL EVENTO

Por su parte, Barcala ha destacado que este evento "vuelve a situar" a la ciudad "en el epicentro del debate nacional sobre la revisión y la evolución de los modelos urbanos", según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

"Casa Mediterráneo vuelve a ser el hilo conductor sobre la reflexión y el debate del futuro de las ciudades a través del urbanismo y la agricultura, tal y como ya lo fuera en abril de 2024 cuando presentamos en el marco de la MedCity la estrategia municipal 'Alicante 4D, un modelo de ciudad mediterránea', que es la hoja de ruta de la transformación de nuestra ciudad en el horizonte de 2050", ha añadido el primer edil.

El alcalde ha resaltado que esta cita "pone de nuevo a Alicante en el foco como tierra de talento y creatividad y genera la colaboración institucional necesaria para que ese talento se exprese". En relación con el pabellón 'Espartal', ha manifestado que "el arte efímero forma parte de las señas de identidad de los alicantinos".

Barcala ha agradecido al director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, el "clima de entendimiento constante" entre el Ayuntamiento y la institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores "para seguir reforzando Alicante como epicentro del debate sobre el futuro de la arquitectura, la sostenibilidad y la vida urbana en el Mediterráneo".