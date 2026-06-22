El Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa estrena obras de Jardiel Poncela y Bertolt Brecht

Elenco 'Cuatro corazones con freno' - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa ofrece durante esta semana el estreno de dos montajes escritos hace casi un siglo, 'Cuatro corazones con freno y marcha atrás' de Jardiel Poncela y 'Terror y miseria del Tercer Reich' de Bertolt Brecht. Además, el espacio presenta 'Un destello de luz', un espectáculo de danza dirigida por Toni Aparisi, en el que han colaborado el equipo investigador de la unidad de neonatos del Hospital de la Fe (Valencia) y la Universitat de València (UV).

'Cuatro corazones con freno y marcha atrás', en la sala los días 24 y 25 de junio, es una comedia de Jardiel Poncela que muestra cómo el dramaturgo español sentó las bases de una forma de hacer humor, en la que se apela a lo absurdo y con toques de comedia negra, que ha calado en la forma de entender la comicidad, antecediendo a figuras como Tip y Coll o Gila, según ha informado la sala en un comunicado.

"La gente se sorprende al saber que esta obra se estrenó en 1936, poco antes de la Guerra Civil", ha explicado José Zamit, el director y docente del grupo de los talleres de interpretación amateur de la Acadèmia Escènica de València, encargada de la línea docente de la sala de teatro.

"El año anterior trabajamos otro texto de Poncela y la verdad es que el alumnado disfruta muchísimo por su modernidad. Evidentemente, hay que hacer recortes y ciertos retoques en el texto porque antes el teatro era una fuente de diversión y entretenimiento que no tenía muchas otras competencias. Las obras podían durar tres horas perfectamente", ha destacado.

El elenco trabaja competencias como la escucha o la presencia continuada sobre el escenario para representar acciones de dinamismo en la puesta en escena de una comedia adelantada a su época, con saltos temporales de 30-40 años en cada acto y un carácter coral que permite a Carmen Bort, German Fernández-Chacón, Gloria Ayora, Gracel Meneu, Gracia Artigas, Laura Yáñez, Leonor Herrero, Maribel García, Rachel Russo, Remedios Alcantarilla, Sandra Cuéllar, Valèrie Mainguet y Javier Huerta demostrar sus habilidades interpretativas.

La programación del Festival de Talleres de Teatro Clásico también ofrece el 26 y 27 de junio el estreno de 'Terror y miseria del Tercer Reich', con versión y dirección de la actriz, directora, dramaturga y docente Iria Márquez, que ha escogido este texto escrito entre 1935 y 1938 gracias al proyecto conjunto de Bertol Bercht y M. Steffin.

Desde el exilio, Brecht creó 24 escenas en las que personajes anónimos y situaciones cotidianas retrataban el país que había abandonado. El montaje ha escogido ocho para conformar un espectáculo que "desmonta el discurso triunfalista y populista que vendía el nacionalsocialismo".

"Me interesa mucho trabajar con el Teatro Épico que proponía Brecht. Él quería que la emoción no nublara el mensaje. Buscaba que, aunque el espectador se conmoviera, esa catarsis del sentimiento no eclipsara la reflexión", ha relatado Márquez.

Situaciones, comentarios y personajes con los que se pueden establecer paralelismos con la época actual van trufando este drama interpretado por Ana Ruiz Gascó, Alba Ferragud, Aurora Yáñez, Berta Esparza, Blanca Mansergas, Carmina Ramírez, Isabel Ramón, Isabel Terán, José Luis Gómez, Luis Sanchis, Mercedes Testal, Víctor Fernández, Sylvie Berger y Pere Borrego.

'UN DESTELLO DE LUZ'

La danza también tiene su espacio en el festival que cada temporada muestra los trabajos de los profesores de la Acadèmia Escènica de València y su alumnado. El día 28 de junio se presenta 'Un destello de luz', una pieza de danza contemporánea dirigida por Toni Aparisi que es fruto de una colaboración con el equipo investigador de la unidad de neonatos del Hospital de la Fe y la UV.

La investigadora Eva Serna, antigua alumna de danza de Aparisi, propuso este proyecto para "aunar ciencia y arte". Tras sesiones de contacto con el equipo médico que indaga en las causas de muerte súbita en los recién nacidos, el docente y coreógrafo pudo trasladar a su alumnado las formas con las que la investigación médica se acerca a este fenómeno, menos frecuente que en otras épocas históricas pero que todavía sigue siendo un misterio.

Además, ha compartido con los integrantes del taller de danza contemporánea amateur las situaciones que atraviesa un bebé en sus primeros días, desde su vivencia durante el parto a los primeros estímulos que es capaz de sentir, y los cuidados que requiere. Un material que abordó junto al alumnado para crear unas coreografías que, "de forma simbólica aluden a esa experiencia vital y al esfuerzo médico por entender situaciones que la ciencia todavía no alcanza a descifrar".